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〈中部〉萬和美展 黃譓丞西畫兩度奪魁

2017-03-02

〔記者張菁雅／台中報導〕由萬和宮、萬和文教基金會主辦的第九屆萬和美展成績揭曉，獲得西畫類第一名的黃譓丞，曾在第五屆得到第一名，創下萬和美展兩度奪魁紀錄；而攝影類第一名的紀明村，這次則是第三度參加，終於如願抱回首獎。

此次美展，西畫及攝影類各取前三名 ，另優選合計七件，其餘卅件為入選，昨天公布成績，西畫類第一名黃譓丞的「一、二、三進」；第二名蔡欣縈的「迴系列」；第三名陳胤蓉的「記憶的輪廓三」。攝影類第一名紀明村的「阿嬤的願望」；第二名王中倫的「歸途」；第三名賴富美的「翻砂行業」。

黃譓丞是台中教育大學美研所碩士、原生畫會現任會長，她從第一屆開始，先後參加七屆萬和美展，第五屆得到第一名，其他為入選、優選或第二名，本屆再度掄元，也寫下萬和美展兩度奪魁的新紀錄。

黃譓丞說，「一、二、三進」表現神明遶境活動中善男信女、指揮、鞭炮等場景，將靜止的視覺，透過分析結構、縝密的佈局，連續的形體，進行動態的感覺。

紀明村則是三度參展，前兩次最佳成績是入選，本屆終於拿到第一名。他說，曬飛魚對蘭嶼的達悟族人來說，是傳統又神聖的工作，「阿嬤的願望」作品中，呈現阿嬤快速地翻轉飛魚，眼神中似乎透露著對某些事的期待。

萬和宮董事長蕭清杰說，獲得入選以上的四十三件作品，十八日起，至五月廿八日，將在萬和文化大樓麻芛文化館展覽，並於廿六日舉行頒獎及開幕茶會。

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  • 黃譓丞的作品為「一、二、三進」，獲得萬和美展西畫類第一名。（記者張菁雅攝）

    黃譓丞的作品為「一、二、三進」，獲得萬和美展西畫類第一名。（記者張菁雅攝）

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