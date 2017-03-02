〈中部〉許家綸水墨特優 特殊選才上台師大美術系

2017-03-02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學入學管道多元，台中一中美術班學生許家綸曾連續兩年獲全國學生美展水墨特優肯定，創作嚴謹的他，連草圖都要求完美，日前他經特殊選才管道，錄取台灣師大美術系國畫組，提早確定升學方向。

嚴謹創作 草圖也精細繪製

許家綸國中時才讀美術班，創作嚴謹的他，常要構思許久，即使是草圖也不馬虎，精細繪製力求完美，他說，就是習慣每個環節均要經過「沙盤推演」，讓正式畫畫時失敗率低。

因為喜歡水墨黑與白的對比及予人的悠遠感，他投入水墨畫研究與創作，每件創作從構思到完成，均要費時三個月，這樣的創作態度，讓他磨出扎實的繪畫技巧，高一、高二連續獲得全國學生美展水墨特優。

今年台師大藝術學院的「獅子座計畫」特殊選才，國畫組開缺一個名額，學生不用考學測，但必須參加過國、內外競賽獲得前三名，門檻嚴苛，許家綸在教師鼓勵下挑戰。

正式面試前，學校老師幫他做校內模擬面試，台中一中美術教師朱忠勇說，許家綸三年前入學是美術班榜首，又有獲得連兩年全國學生美展水墨冠軍、國際藝術奧林匹亞美術銅獎等大獎的實力，但他不善言詞，曾在模擬面試時，廿分鐘一句話都講不出口，急壞老師。

幸好他在正式面試前練習各種題目，把想表達的話，全部想過一輪，在最後五人面試中獲肯定，確定錄取唯一的名額。

許家綸說，他的創作態度就是每次把自己最大的潛力畫出來，然後一次比一次進步，也盼與喜愛藝術的人分享，努力磨練就會有收穫。