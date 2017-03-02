〈中部〉台中豐樂公園見餵食野鴨 民憂爆疫情

2017-03-02

〔記者張菁雅／台中報導〕禽流感疫情擴大，民眾反映南屯區豐樂雕塑公園內的人工湖養著十幾隻鴨子，遊客還會餵鴨子，由於每隔幾年就爆發禽流感，市府在公園內養鴨是否適當？市府建設局表示，這些鴨子不是市府養的，一開始應該是民眾放養，後來慢慢繁殖，建設局已派員到各公園勸導民眾勿餵食禽類，並應保持距離。

市府︰非市府飼養 會加強勸導

民眾指出，各縣市陸續爆發禽流感疫情，台中市雖未傳出疫情，市府為了防疫，已要求民眾不要在公園餵食野鴿，若不聽勸導將開罰，但豐樂雕塑公園人工湖養了十幾隻鴨，不但遊客會餵食，鴨子還會上岸，與人近距離接觸，市府不准民眾餵野鴿，卻在公園裡養鴨，最近每隔幾年就爆發禽流感，疫情一次比一次嚴重，市府應該思考公園裡應否飼養禽類。

建設局公園管理科長張以欣表示，豐樂公園的鴨子不是市府飼養的，鴨子怎麼來的已不可考，可能是早年有民眾放養，再慢慢繁衍，該局不會特別去處理鴨群，但會加強稽查，勸導民眾勿餵食及靠近，同時請管理員注意，若在公園內發現禽類死亡，須立即通報動保處。

禁餵野鴿 市府開出13張勸導單

另外，市府二月十七日起到七座有野鴿出沒的公園聯合稽查，分別為台中公園、長青公園、東興公園、東英公園、樂成公園、新都生態公園、北屯兒童公園，勸導民眾勿餵食野鴿，不聽勸導者，將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」之規定，處二千元以上一萬元以下罰鍰。張以欣表示，目前看到的情況都是小朋友隨手把吃剩的麵包、餅乾拿來餵鴿子，因此只勸導，尚未開罰，總計至今已開出十三張勸導單、口頭勸導卅人。