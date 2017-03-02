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〈中部〉水里藝術公園 車阻遭撞野狗搗亂

2017-03-02

〔記者劉濱銓／南投報導〕水里火車站後方舊台鐵倉庫，近來公所積極活化，盼打造藝術公園成為市區遊憩亮點，惟出入口未設閘門，新設車阻日前遭客運撞倒，加上公園偶有野狗叼著餐盒取食，滿地垃圾相當殺風景，民眾希望加強出入管制，以維護得來不易的藝術公園。

水里車站後方原本是台鐵的閒置倉庫，鄉公所積極規劃藝術公園，近期小公園的綠美化以及步道設施都已完工，新增休閒座椅、綠籬植栽讓荒廢的空間更具遊憩感，為藝術公園加分不少。

惟近來卻有客運在此迴轉不慎撞倒公園新設的車阻，另外在草皮上也有不少紙餐具、紙屑等垃圾，民眾認為才剛做好的嶄新公園就被破壞，甚至因為缺乏管理變得美中不足，希望公所能加強環境維護。

公所回應，民眾看到的公園是第一期工程，目前已完工，接下來二期工程會對未鋪設的草皮再做整理，被撞斷的設施將請包商修復，並要求客運切勿駛入迴轉，未來將會研議施設閘門，僅供行人與機慢車通行，由於時值施工過渡期，待二期工程完工，將派專人維管，避免野狗出沒影響民眾休閒與公園環境。

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  • 水里火車站後方新設藝術公園的車阻日前遭撞壞，民眾希望加強出入管制，維護得來不易的設施。（記者劉濱銓攝）

    水里火車站後方新設藝術公園的車阻日前遭撞壞，民眾希望加強出入管制，維護得來不易的設施。（記者劉濱銓攝）

  • 水里火車站後方的藝術公園偶有野狗出沒叼著餐盒取食，製造滿地垃圾相當殺風景。（記者劉濱銓攝）

    水里火車站後方的藝術公園偶有野狗出沒叼著餐盒取食，製造滿地垃圾相當殺風景。（記者劉濱銓攝）

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