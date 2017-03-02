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〈中部〉佃農包圍警所 還原北斗暴動真相

2017-03-02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台裔美籍教授謝常彰（見圖，記者顏宏駿攝），憑著一份「北斗地區二二八事件匪徒自首名單」，返台期間尋訪「倖存者」，從近十名參與者口中勾勒出一段發生於民國三十六年三月三日的「北斗暴動」。當時暴民強押警察所的所長，還打開軍械室奪槍，所幸後來經地方頭人出面斡旋而「不流血」落幕。謝常彰將在本月四日下午兩點於北斗鎮老人文康中心首度揭露這段歷史，歡迎有興趣者前來聆聽。

謝常彰說，「北斗暴動匪徒自首名單」裡面共有四十五人，有近十人「願意講」，其中時年七十多歲的的許登科（歿）講得最詳盡。

他說，國民政府來台，大力宣揚「耕者有其田」，結果佃田擔心耕作土地被地主收走，斷了生計，群起抗爭。

謝常彰說，地主也怕佃農，因此跑去賄賂當時的北斗區警察所長楊其秀，楊派「警察大軍」利用深夜到家裡毆打多位帶頭的佃農，佃農隔天包圍警察所，揚言火燒警察所，楊其秀嚇得跑到時任省參議員林生財家裡躲，佃農揚言燒厝，林生財不得不把楊其秀交給佃農。

謝常彰表示，楊其秀後來被關進警察所的牢房，還被要求對時任北斗區公所民政課長吳來興下跪，佃農也打開軍械室，取出步槍、機關槍、武士刀等武器。

他說，「北斗暴動」落幕沒有流血，但後來國民政府辦理「匪徒自新」，有少數人出面投案，也有人離鄉躲藏，也有人死於「白色恐佈」的清鄉。

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  • 台裔美人謝常彰，心繫家鄉，挖掘北斗鎮的228歷史，勾勒出一段「北斗暴動」。（記者顏宏駿攝）

    台裔美人謝常彰，心繫家鄉，挖掘北斗鎮的228歷史，勾勒出一段「北斗暴動」。（記者顏宏駿攝）

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