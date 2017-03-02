〈中部〉南投7鄉鎮市農會 選出理監事
2017-03-02
9日聘任總幹事、選舉理事長
〔記者陳鳳麗、佟振國、謝介裕、劉濱銓／南投報導〕南投縣昨有國姓等七鄉鎮市農會，舉行理監事及上級農會代表選舉，其中兩派仍有競爭的國姓、魚池農會採無記名限制連記投票法，兩派取得理事席次均為二比一。而今日選舉的超級選區草屯農會，挑戰派也將提限制連記投票，預料現任與挑戰派理事席次為五比四。
昨日南投縣內選舉理監事的農會，共有中寮、國姓、仁愛、魚池、南投、名間、竹山等七鄉鎮市。投票過程都很平和，順利產生理、監事，本月九日聘任總幹事、選舉理事長和常務監事。預測南投市由簡汝權、柯銘洲出任理事長和常務監事；仁愛鄉則是林高堂、王萬全；名間鄉陳俊隆、常務謝添興；及竹山的張彩珠、沈春枝，均可望連任理事長與常務監事。
中寮鄉農會應是常監和理事長職務對調，陳科材出任理事長，江國文轉任常監。至於國姓鄉農會，預料由改革派的胡水發、甘濰禎，魚池鄉農會則是劉啟行、蘇福量出任理事長、常監的呼聲最高。
草屯挑戰派將提限制連記投票
昨日舉行理監事選舉的七個鄉鎮市農會中，國姓、魚池兩農會兩派掌握的會代人數相差不算多，昨日會代數較少的一派，都提出「無記名限制連記投票法」，即同一張選票，理事只能圈選四人，監事僅圈選一人，經此方法投票後，國姓農會改革派、魚池在野派各獲六席理事、二席監事，另一派則各獲三席理事和一席監事。
今日則會有六個鄉鎮農會選舉理監事，草屯農會被視為超級戰區，挑戰派領袖簡峻庭表示，一定會提限制連記投票法。
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