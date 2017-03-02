〈中部〉打造漢學中心 彰縣擬活用書院空間
2017-03-02
〔記者劉曉欣／彰化報導〕串連彰化豐富的書院文化，彰化縣文化局將打造跨文化漢學中心，活化書院空間，讓台灣成為全球漢學文化的中心。
跨文化 包括南北管、書法
跨文化漢學中心目前仍在籌備階段，文化局長陳文彬表示，彰化縣傳統的書院文化相當精采，除了創建於彰化孔廟西側的白沙書院，在日治時期以街道改正拓寬拆毀外，其餘的鹿港文開書院、和美道東書院到員林興賢書院等等，書院的古色古香建築，本身就是古蹟，不只是歷史空間都保存完善，更見證早年彰化書院文化。
陳文彬強調，位於員林公園內的興賢書院，有當地興賢吟社在使用，空間規畫有自修室等等，所以成為學子安靜的讀書空間；文開書院則有文開詩社進駐；還有道東書院有當地社團舉辦相關活動；他希望活化書院與彰化孔廟，引進南北管表演，吸引更多年輕一輩進入書院。
陳文彬強調，跨文化的漢學中心，不只是傳統古書的漢學，還有包括南北管、書法等等在內的漢學，除了活化書院功能以外，也要強化國際交流部分，全球吹起漢學風，而漢學在台灣生根，融入在地元素，保留繁體中文，更具有漢學傳承的精神。
參與籌備會的書法家林俊臣表示，先前在福興穀倉推出書法公共道場，這是在打開更多民眾對於書法的興趣，讓更多人認識書法文化。
在地化 推漢學生活文化節
陳文彬指出，將推動「漢學生活文化節」，讓更多人認識漢學文化， 漢學不是讀讀經書而已，而是存在生活之中的生活漢學，透過活化書院的空間，也讓更多的在地書院，在發揚漢學的同時，融入更多的在地文化。
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