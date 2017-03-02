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〈中部〉地藏王盃圍棋賽 旅日棋聖將與會

2017-03-02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕第五屆嘉義市九華山地藏王盃全國圍棋錦標賽，五日在廟內菩提樓舉行，旅日棋聖王立誠應邀返台與會，當天上午九點半以一打三，跟三名學生代表對弈，中南部圍棋界聽聞興奮不已，現場設電視牆並透過地藏庵臉書網頁直播。

地藏庵董事長黃俊森在學生時代喜愛下圍棋，但聽從母親勸告，以課業為重，中斷圍棋的學習之路，幾年前開辦地藏王盃圍棋賽，除鼓勵學子學圍棋，也完成他當年夢想的意義。

黃俊森說，移居日本的弟弟跟王立誠為鄰居，又是乒乓球友，王得知地藏庵舉辦圍棋賽後，說願意下指導棋、推廣圍棋，還堅持不收禮金，廟方特製一座形如台灣的檜木藝品，將贈給王作為謝禮。

黃俊森表示，王立誠在公元2000年到2002年，連續三年拿下日本棋戰中，獎金最高的「棋聖戰」冠軍，且一度獲得「棋聖」、「十段」及「王座」三冠，這次能請他來下指導棋，中南部棋界深受鼓舞，也很期待。

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