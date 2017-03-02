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〈中部〉虎科大機器人賽 首獎獎金10萬

2017-03-02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「為著十萬元」，虎科大機器人大賽歡迎來搶錢。今年由虎尾科技大學主辦的TDK盃機器人競賽昨天開始報名，至月底截止，首獎獎金高達十萬元，比去年高一倍。

虎科大接連在世界機器人大賽奪冠，獲得今年「TDK 盃全國大專校院創思設計與製作競賽」主辦權，即日起到月底開放接受全國大專校院組隊報名，虎科大校長覺文郁特別邀請全國各大專院校組隊參加。

覺文郁說，虎科大結合光、機、電跨領域研發無人機成果豐碩，其中有為虎科大賺進超過八十萬元獎金的「雨傘節」及「天王球」機器人，還有飛機工程系研發太陽能飛機及曾獲全國飛行機器人飛行競賽自主飛行組第一名、「台灣無人飛機創意設計競賽」自動導航組最佳成績、引擎及電動飛機設計組和性能組第一名、最佳製作與飛機設計獎第一名、第二名的無人飛行載具，昨天都在中部創新自造教育基地展示，讓人大開眼界。

覺文郁說，今年TDK 盃全國大專校院創思設計與製作競賽，除自動組及搖控組，首度新增「飛行組」競賽組別，且首獎獎金從去年五萬提高到十萬元，歡迎各校共襄盛舉。

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  • 虎科大結合光、機、電跨領域研發無人機成果豐碩。 （記者廖淑玲攝）

    虎科大結合光、機、電跨領域研發無人機成果豐碩。 （記者廖淑玲攝）

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