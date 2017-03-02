〈中部〉育人學童種花義賣 幫同學圓夢

2017-03-02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市育人國小開設花卉特色課程，讓四年級學童下田觀察並記錄劍蘭、康乃馨、星辰花的生長，學習栽種、收成，再由師生義賣，所得作為圓夢計畫經費，弱勢、失親學生可自訂目標申請，如執行達標，學校就幫其圓夢，三年多來運用七萬餘元讓三十七名學生受惠，今年在兒童節前開放學生申請。

一名由阿嬤養大的蕭姓學生，提案藉由幫老師打掃、整理作業簿跟發作業一個月，達成後，師生買了一個生日蛋糕，邀蕭生及其阿嬤在晨會上慶生。

四年級一○五名學童昨朗讀「星辰花歷險記」文章後，聽從種花達人、家長會長李建輝指導，剪下一株株如繁星般的紫色、粉紅色花朵；教務主任周彥瑋說，待把花束包裝好，明天上午七點二十分到八點、後天上午八點半到十點，及六到八日上午七到八點，在校門口義賣。