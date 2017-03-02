〈中部〉水上成功社區種玉米 毛蟲共生熱賣

2017-03-02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣近年開始有社區營造朝自給自足方向推動特色產業，水上鄉成功社區的水果玉米全程採無農藥栽種，雜草長得比玉米高，且有毛蟲共生，這季採收中，頗受歡迎，顧客買了之後，指定要再買，「就是要有毛毛蟲的。」

成功社區發展協會理事長陳芳立觀察許多社區工作，若申請的經費用完或沒申請到經費就趨於停滯，他希望能讓社區維持整年度的運作，去年底與三界村長陳重鏞討論，陳答應無償提供八分半土地讓成功社區種植水果玉米。

陳重鏞表示，夏季種植玉米，蟲類太多，冬季種植可以不施農藥，但仍有毛蟲啃食，因此收成量較少，但社區販賣理念就是安全無毒，「煮玉米湯冒出蟲蟲，可以加料。」

水果玉米二月後成熟，社區內的阿公阿嬤開心種作及採收，八十二歲傅柳煌最近每天早上到田裡割下、扛起一籃籃玉米，笑說「每天運動更好睡」。

陳芳立說，水果玉米一斤賣三十五元，三十斤賣一千元，已賣出一千三百多斤，目標籌措十六萬元社區發展協會基金。

嘉縣社會局人民團體科長李朔表示，各社區發展協會可向水保、環保、社會、衛生等單位申請經費，如梅山鄉太平社區由村長嚴清雅帶頭發展藝術觀光、布袋鎮東港社區開發菜脯乾，都頗具知名度且有商機。