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〈中部〉白沙屯媽祖 罕見褒忠分駐所過夜

2017-03-02

信徒熱情迎接 今午進入北港

〔記者廖淑玲、黃淑莉／雲林報導〕白沙屯媽祖來囉！媽祖鑾轎昨天進入雲林縣境，受到信徒熱情迎接，媽祖鑾駕所到之處，信徒在轎前跪拜「鑽轎腳」，隊伍綿延數公里，還有人手持巨香隨香，展現對媽祖信仰的宗教狂熱。昨晚白沙屯媽祖也罕見的在褒忠分駐所停轎過夜，這是白沙屯媽祖第二次在警局裡過夜。

白沙屯媽祖從苗栗拱天宮出發展開十二天十一夜往北港徒步進香，昨天上午十點抵達雲林縣境，中午在崙背慈聖太子殿休息，下午兩點啟程，預計今天中午前進入北港。

進香隊伍中 不乏大學生

進香隊伍中不乏大學生，就讀清華大學的林育臣、陳揚升、許明正全程徒步，今年第三度隨香的林育臣直說陪著媽祖一直走一直走，感覺媽祖就在身旁，因此，只有體力許可，他就會每年都來。

住在雲林東勢鄉的李建和則人車隨香，還提供義務接送，途中認識一群來自各縣市的人變成好朋友，眾人把香旗綁成兔子造型，在隨香隊伍中相當受矚目；扶輪社也設服務站供信徒歇腳，還有人車子畫上「食物不浪費、垃圾不落地，累了請上車」的標語，連單車能上車，相當貼心。

累了上車服務 單車也可以

媽祖鑾轎進入褒忠鄉後，先在旭心亭金香舖休息十分鐘，並駐駕雲林至善協會褒忠服務處，最後在下午四時許，選擇在褒忠分駐所停轎過夜，讓信徒相當訝異。

北港商家、民眾及義工為迎接白沙屯進香團「香丁腳」，昨天忙著準備各式美食，在北港民主路賣素食的蘇定吾八年前接受武德宮廟方委託準備各式素食料理款待大家被感動，隔年主動加入。

朝天宮伙食志工團從幾天前就忙著備料並在朝天宮外搭帳蓬，數十名志工忙著洗菜、切菜，將在今天提供炒米粉、炒麵、綠豆湯、仙草等十多道美食給信徒享用。

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  • 白沙屯媽祖昨晚選擇在褒忠分駐所停轎過夜，讓信徒相當訝異。（記者廖淑玲攝）

    白沙屯媽祖昨晚選擇在褒忠分駐所停轎過夜，讓信徒相當訝異。（記者廖淑玲攝）

  • 白沙屯媽祖進入雲林縣境，信徒虔誠跪拜「鑽轎腳」。 （記者廖淑玲攝）

    白沙屯媽祖進入雲林縣境，信徒虔誠跪拜「鑽轎腳」。 （記者廖淑玲攝）

  • 車隊中還有為腳踏車設服務車，相當貼心。 （記者廖淑玲攝）

    車隊中還有為腳踏車設服務車，相當貼心。 （記者廖淑玲攝）

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