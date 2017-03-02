〈中部〉白沙屯媽祖 罕見褒忠分駐所過夜
信徒熱情迎接 今午進入北港
〔記者廖淑玲、黃淑莉／雲林報導〕白沙屯媽祖來囉！媽祖鑾轎昨天進入雲林縣境，受到信徒熱情迎接，媽祖鑾駕所到之處，信徒在轎前跪拜「鑽轎腳」，隊伍綿延數公里，還有人手持巨香隨香，展現對媽祖信仰的宗教狂熱。昨晚白沙屯媽祖也罕見的在褒忠分駐所停轎過夜，這是白沙屯媽祖第二次在警局裡過夜。
白沙屯媽祖從苗栗拱天宮出發展開十二天十一夜往北港徒步進香，昨天上午十點抵達雲林縣境，中午在崙背慈聖太子殿休息，下午兩點啟程，預計今天中午前進入北港。
進香隊伍中 不乏大學生
進香隊伍中不乏大學生，就讀清華大學的林育臣、陳揚升、許明正全程徒步，今年第三度隨香的林育臣直說陪著媽祖一直走一直走，感覺媽祖就在身旁，因此，只有體力許可，他就會每年都來。
住在雲林東勢鄉的李建和則人車隨香，還提供義務接送，途中認識一群來自各縣市的人變成好朋友，眾人把香旗綁成兔子造型，在隨香隊伍中相當受矚目；扶輪社也設服務站供信徒歇腳，還有人車子畫上「食物不浪費、垃圾不落地，累了請上車」的標語，連單車能上車，相當貼心。
累了上車服務 單車也可以
媽祖鑾轎進入褒忠鄉後，先在旭心亭金香舖休息十分鐘，並駐駕雲林至善協會褒忠服務處，最後在下午四時許，選擇在褒忠分駐所停轎過夜，讓信徒相當訝異。
北港商家、民眾及義工為迎接白沙屯進香團「香丁腳」，昨天忙著準備各式美食，在北港民主路賣素食的蘇定吾八年前接受武德宮廟方委託準備各式素食料理款待大家被感動，隔年主動加入。
朝天宮伙食志工團從幾天前就忙著備料並在朝天宮外搭帳蓬，數十名志工忙著洗菜、切菜，將在今天提供炒米粉、炒麵、綠豆湯、仙草等十多道美食給信徒享用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
催生兩年，國立公共資訊圖書館公車站將有候車亭！南區建成路上國資圖前的公車站候車民眾多，因無候車亭，居民在站牌下擺放椅子，提供候車者坐，當地江川里長江洪美梅、議員鄭功進爭取兩年，市府決定先遷移站牌，二至…
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 1、2月房市急回春? 六都買賣至少多3成
- 掃到去年風災 秧苗每盤漲2元
- 司改會議內容口語化 上傳影音平台
- 做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
- 慢性憂鬱症 愛跟完美主義交朋友
- 六輕限煤戰 雲林縣府贏了
- 頂尖對決 賴鴻誠信心驟升
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 恭喜！川普國會演說收視率 超越奧斯卡頒獎典禮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military personnel test positive for Category 1 drugs
- 尖點今年營收挑戰新高 亞電獲利俏
- 《TAIPEI TIMES 焦點》PAC-3 missiles deployed to east coast
- 花蓮霸王餐情侶 被直擊還大打出手
- 歐巴馬夫婦回憶錄 版權逾18億
- 國防戰略定調：防衛固守 重層嚇阻
- 假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴
- 雲林傳出亂丟禽屍 最重罰百萬
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 清桃辦春酒 新歡舊愛鬥陣
- 熱身賽初登板 殷仔單局9球收工
- 切入蘋果人臉辨識是誤會 浩鑫跌停
- 頎邦去年EPS3.07元 今年出貨旺
- 經典賽倒數 台韓仍「投」痛
- 綁架鄉代主席之子 2個月不准洗澡
- 安麗盃20年 今懷舊開戰
- 三強爭港特首 1194名選委決定
- 王柏傑被爆喬車把許瑋甯 不認京都4大罪狀
- 疑中國施壓 台灣射擊隊在印度遭「特別關切」
- 鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料
- 詹啟賢說明319案 陳鎮湘致意未致歉
- 新增3類食品 7/31起履歷全都露
- 去年投資率七年新低 今年微成長
- 證券行情表、證券表格
- 昇陽光電2月營收成長 達能衰退
- 《自由娛樂頻道贈獎》ASTRO尬畫技 車銀優巧手奪冠
- 中信銀信用卡 刷卡金額掉到第三
- 惡狼借住佛寺 淫3蹺家少女
- 他是誰? 王柏融登日網熱搜第2名
標題：〈中部〉白沙屯媽祖 罕見褒忠分駐所過夜
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email