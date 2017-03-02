〈中部〉台中性平大會考 仿科舉考制過三關

2017-03-02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕建立正確的性別平等觀念，社會局三年前舉辦「性平大會考」獲得回響，今年將於五日在孔廟持續舉行，並首度仿古代科舉三段考制，除了筆試，還要「看圖說性平」、「拍照、打卡」等三關，要藉有趣的會考宣導平權的重要。

5日在孔廟舉行

社會局調查，女性薪資為男性的八十七％，碩士生男女比為一二六比一○○，博士生為二一四比一○○，顯見台灣的性別平等，還有努力空間。

社會局三年前開始舉辦「性平大會考」，獲得很多縣市回響，很多學生來報考，今年首度仿效古代科舉三段考制，要透過更有趣「會考」來加深民眾印象，這項創意獲得行政院性別平等創新獎第一名，社會局長呂建德今天將到行政院領獎。

社會局昨天以「梁山伯與祝英台」穿越劇方式召開記者會，強調過去的女孩無法跟男孩一樣到學校上課，因而出現成績相當好的祝英台女扮男裝去唸書，現在雖然男女都可以唸書，但數據仍呈現有待努力的空間。

副市長林依瑩與呂建德昨天穿著狀元服出席，林依瑩表示，她的阿嬤出生四個月就當人家的童養媳，並非家境不好 ，而是因當時的女性地位，但阿嬤當時就有平權觀念，有好東西一定讓孫子和孫女共享。

林依瑩指出，經歷近一世紀，男女平等進步很多，教育也普及了，但「真的公平嗎？」她認為還有努力空間。

呂建德表示，歐洲國家的女性勞參率達八十四％，但台灣只有五十．七％，女性的薪資是男生的八十七％，雖然男女大學學歷比為九十五．三比九十三，但碩博士的男女比卻有相當大的差距，此便是社會局極力推動托育一條龍的原因，要讓女性在沒有後顧之憂下能就業就學。