〈中部〉后里、清水、和平農會 總幹事遴選將翻盤
〔記者張軒哲、李忠憲／台中報導〕后里、清水、和平農會總幹事遴選將翻盤！農會一日於會員代表大會舉行理監事選舉，后里農會前股長陳清琪掌握五席理事險勝現任王鈺州四席，可望被聘為總幹事；前清水區長顏秋月大獲全勝，掌握九席理事，將取代現任總幹事何淑瑛；和平區農會昨日的理監事選舉，由李順冬掌握九席中的六席，可望順利當選總幹事，擠掉現任總幹事鄧碧珠。
后里區農會此次由現任總幹事王鈺州與前推廣股長陳清琪捉對廝殺，外傳陳清琪有市長派支持及地方綠營人士相挺，陳清琪成立后里農業改革促進會，提出會員子女繼承資格免再繳費、興建公館泰安地區農會稻穀與肥料倉庫、給農會同仁一個安心的工作環境等十餘項訴求，果然獲得農民認同；上個月后里區農會會員代表選舉，結果兩方各得十七席代表，平分秋色。昨日理監事選舉更受外界矚目，氣氛凝重，最後陳清琪險勝，可望在十日獲聘為總幹事，總部放鞭炮慶祝，支持者齊聚。
清水區農會此次選舉，因前台中市議長張清堂力挺顏秋月，現任總幹事何淑瑛在上月會員代表選舉已大幅落後，昨日果然無力回天，顏秋月表示，掌握九席理事席次，會繼續努力服務農民。
和平區農會理監事選舉，果然如預料中，由現任理事長王結利及前理事長邱萬中力挺的李順冬，掌握九席中的六席，「市長派」大獲全勝，顯示近六十年來，一直都是力挺藍營的和平區及農會，即將轉綠。
和平區代表會副主席羅進玉表示，市長林佳龍選舉時，和平區是唯一「藍大於綠」的地方，他上任後立刻成立和平專案，兩年來對和平區農產及觀光產業著力甚深，努力獲得山區居民肯定，終於在此次和平農會選舉得到印證。
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標題：〈中部〉后里、清水、和平農會 總幹事遴選將翻盤
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