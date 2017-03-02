〈中部〉農會三階段選舉 基層促修法直選

2017-03-02

〔記者歐素美／台中報導〕農會選舉如火如荼，各農會最近陸續召開會員代表大會票選理監事，由於農會選舉目前採三階段，過程迂迴、冗長，部分已贏得多數會員代表的總幹事候聘人仍不敢掉以輕心，就怕跑票，使得農會選舉直選聲浪再起，不少基層認為農會應比照農田水利會採直選方式進行，簡化程序；農業局也表示，直選確可節省行政程序，但涉及中央修法。

過程耗時近月

農會選舉於去年十月廿四日辦理總幹事候聘人員登記，今年二月十九日舉行農事小組選舉投票，選出會員代表；再於三月五日前召開會員代表大會，票選出理監事；三月十四日前再召開理監事會議，互選理事長及聘任總幹事。

部分農會基層人員表示，許多老農會員因病氣切、甚至已無意識，還是由家人推著輪椅前往選出會員代表，十分荒謬，但各小組分散在各區投票，農業局指導人員不足，根本很難監督得到。

另農會選舉罷免辦法規定，「農會理事、監事及出席上級農會會員代表的選舉，採用無記名連記投票法，但經應出席人數三分之一以上出具同意書者，可採用無記名限制連記投票法，其連記人數以不超過應選名額二分之一為限」，更增添選舉過程變數。

這次選舉，后里區農會因雙方勢均力敵，即採用無記名限制連記投票，方便配票，結果陳清琪以五比四險勝；和平及清水區農會因一方勝券在握，皆採用無記名連記投票，投票結果也幾乎呈現一面倒。由於和平及清水區農會皆在野獲勝，現任總幹事若未獲聘任，整個選舉流程要再跑一次，曠日廢時。

部分農會人員指出，部分總幹事候聘人雖掌握多數會員代表，但會員代表要選出理事，再由理事互選出理事長，過程長達近一個月，對方仍有機會作手或買票，候聘人就算勝券在握仍不敢掉以輕心，須隨時派員固樁。

由於現有農會選舉方式太過迂迴且曠日廢時，加上無法直接呈現農友的意志，不少基層農會人員都盼執政的民進黨可以修法，改為直接選舉。