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〈中部〉全中運用全運會舊圖騰 彰縣民：沒新意

2017-03-02

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國體壇盛事全國中等學校運動會（簡稱全中運），將於四月廿二日到廿七日間在彰化縣舉行，目前戶外大型宣傳看板陸續完成架設，其中位於活動門面的八卦山體育館、中興路上的看板，仍然沿用百年全國運動會五色彩帶鳥的圖騰，不少民眾看了，直呼「了無新意、欠缺亮點」！

教育處副處長張雀芬表示，全中運共有十八個競賽場地，除了和美高中比賽場地之外，其他如彰化縣立體育場田徑場、體育館、健興網球場、健興游泳池、員林運動公園等地大致準備就緒。

活動宣傳看板陸續亮相，不少民眾發現，內容跟六年前「百年全運會」圖案似曾相識，粉色、綠色、黃色、藍色、灰色共五種顏色，飄逸彩帶組成吉祥鳥圖騰，欠缺變化和創新。

吳姓市民說，同是運動賽事，但對象、競賽項目不同，看板只是換名稱，感覺不用心，事隔卅多年再辦大規模的賽事，行銷不能馬馬虎虎；林姓民眾開玩笑說，全運會和全中運名稱差不多，不知道的人都會混淆，圖騰照用反而省錢。

但也有民眾覺得，吉祥鳥圖騰就當成今後彰化縣體壇賽事的識別標誌，也是可以。

彩帶鳥圖騰 縣府：早永久留念

對此，張雀芬指出，縣府早已決定百年全運會彩帶鳥圖騰永久留下作紀念，民眾反映體育館入口處看板只是裝飾物而已，離該裝飾物不遠、掛在彰中外牆的大型帆布看板，才是全中運的宣傳看板，體育館入口處「一○六年全中運會」字樣是臨時的，不是主看板。

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  • 縣府說，下個月舉行全中運，活動看板圖騰以「吉鹿花」為主，掛在彰中外牆大型帆布活動看板，才是宣傳內容代表圖案。（記者張聰秋攝）

    縣府說，下個月舉行全中運，活動看板圖騰以「吉鹿花」為主，掛在彰中外牆大型帆布活動看板，才是宣傳內容代表圖案。（記者張聰秋攝）

  • 民眾發現，今年彰化縣舉辦全中運會圖騰，與百年全運會圖騰一模一樣。（記者張聰秋攝）

    民眾發現，今年彰化縣舉辦全中運會圖騰，與百年全運會圖騰一模一樣。（記者張聰秋攝）

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