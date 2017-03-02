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〈中部〉一般戶老人假牙補助 投縣喊停

2017-03-02

兩個月花光二千萬經費

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府今年元月起開辦「一般戶老人假牙補助」業務，最多可獲四萬元補助，短短兩個月，二千萬元經費已全部用完，一日對外宣布該項業務暫停，民眾譁然，縣府除向縣民表達歉意以外，也強調，將努力尋找經費，希望下半年度能恢復辦理。

南投縣人口老化居全國第三名，縣府考量老人家牙齒不好，將嚴重影響咀嚼功能，在今年度社福預算，除原先中低收入戶假牙補助，編列六百多萬元以外，也針對「一般戶老人假牙補助」新增業務，額外編列二千萬元預算，補助類別包括全口活動假牙在內，總計十項，有別於中低收入戶持續性作法，一般戶一生只補助一次。

縣府社會及勞動處長林俊梧指出，「一般戶老人假牙補助」業務，原先設定補助標準為七十五歲以上長者，但在民眾不斷反映下，遂將資格放寬至六十五歲以上，一月實施後，民眾踴躍程度超乎想像，到二月底截止，總共核准六三七人，經費全用完，被迫不得不對外宣布暫停。

縣議員廖志城、陳昭煜、陳淑惠等人表示，縣內六十五歲以上符合假牙補助的人，約八萬人，這麼好的福利，也難怪民眾會如此踴躍，如今該項業務暫停，對還未做假牙的民眾並不公平，希望縣府日後擬定相關福利政策時，要有更周全、完整的規劃，以免好意被打折扣，反惹來民怨。

縣府將找錢 盼下半年續辦

社會及勞動處長林俊梧則說說，會好好檢討反省，且將依縣長林明溱指示，檢討、過濾所有社福項目經費運用情形，看可否騰出、勻支部分經費，以利該項業務在下半年度酌量續辦。

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  • 縣府「一般戶老人假牙補助」業務中獲補助類別共有十項，昨日對外宣布暫停。（記者謝介裕攝）

    縣府「一般戶老人假牙補助」業務中獲補助類別共有十項，昨日對外宣布暫停。（記者謝介裕攝）

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