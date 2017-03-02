〈中部〉一般戶老人假牙補助 投縣喊停
2017-03-02
兩個月花光二千萬經費
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府今年元月起開辦「一般戶老人假牙補助」業務，最多可獲四萬元補助，短短兩個月，二千萬元經費已全部用完，一日對外宣布該項業務暫停，民眾譁然，縣府除向縣民表達歉意以外，也強調，將努力尋找經費，希望下半年度能恢復辦理。
南投縣人口老化居全國第三名，縣府考量老人家牙齒不好，將嚴重影響咀嚼功能，在今年度社福預算，除原先中低收入戶假牙補助，編列六百多萬元以外，也針對「一般戶老人假牙補助」新增業務，額外編列二千萬元預算，補助類別包括全口活動假牙在內，總計十項，有別於中低收入戶持續性作法，一般戶一生只補助一次。
縣府社會及勞動處長林俊梧指出，「一般戶老人假牙補助」業務，原先設定補助標準為七十五歲以上長者，但在民眾不斷反映下，遂將資格放寬至六十五歲以上，一月實施後，民眾踴躍程度超乎想像，到二月底截止，總共核准六三七人，經費全用完，被迫不得不對外宣布暫停。
縣議員廖志城、陳昭煜、陳淑惠等人表示，縣內六十五歲以上符合假牙補助的人，約八萬人，這麼好的福利，也難怪民眾會如此踴躍，如今該項業務暫停，對還未做假牙的民眾並不公平，希望縣府日後擬定相關福利政策時，要有更周全、完整的規劃，以免好意被打折扣，反惹來民怨。
縣府將找錢 盼下半年續辦
社會及勞動處長林俊梧則說說，會好好檢討反省，且將依縣長林明溱指示，檢討、過濾所有社福項目經費運用情形，看可否騰出、勻支部分經費，以利該項業務在下半年度酌量續辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
國資圖公車站 將遷站蓋候車亭
催生兩年，國立公共資訊圖書館公車站將有候車亭！南區建成路上國資圖前的公車站候車民眾多，因無候車亭，居民在站牌下擺放椅子，提供候車者坐，當地江川里長江洪美梅、議員鄭功進爭取兩年，市府決定先遷移站牌，二至…
網友回應
熱門新聞
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 1、2月房市急回春? 六都買賣至少多3成
- 掃到去年風災 秧苗每盤漲2元
- 司改會議內容口語化 上傳影音平台
- 做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
- 慢性憂鬱症 愛跟完美主義交朋友
- 六輕限煤戰 雲林縣府贏了
- 頂尖對決 賴鴻誠信心驟升
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 恭喜！川普國會演說收視率 超越奧斯卡頒獎典禮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military personnel test positive for Category 1 drugs
- 尖點今年營收挑戰新高 亞電獲利俏
- 《TAIPEI TIMES 焦點》PAC-3 missiles deployed to east coast
- 花蓮霸王餐情侶 被直擊還大打出手
- 歐巴馬夫婦回憶錄 版權逾18億
- 國防戰略定調：防衛固守 重層嚇阻
- 假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴
- 雲林傳出亂丟禽屍 最重罰百萬
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 清桃辦春酒 新歡舊愛鬥陣
- 熱身賽初登板 殷仔單局9球收工
- 切入蘋果人臉辨識是誤會 浩鑫跌停
- 頎邦去年EPS3.07元 今年出貨旺
- 經典賽倒數 台韓仍「投」痛
- 綁架鄉代主席之子 2個月不准洗澡
- 安麗盃20年 今懷舊開戰
- 三強爭港特首 1194名選委決定
- 王柏傑被爆喬車把許瑋甯 不認京都4大罪狀
- 疑中國施壓 台灣射擊隊在印度遭「特別關切」
- 鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料
- 詹啟賢說明319案 陳鎮湘致意未致歉
- 新增3類食品 7/31起履歷全都露
- 去年投資率七年新低 今年微成長
- 證券行情表、證券表格
- 昇陽光電2月營收成長 達能衰退
- 《自由娛樂頻道贈獎》ASTRO尬畫技 車銀優巧手奪冠
- 中信銀信用卡 刷卡金額掉到第三
- 惡狼借住佛寺 淫3蹺家少女
- 他是誰? 王柏融登日網熱搜第2名
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉一般戶老人假牙補助 投縣喊停
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分