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〈中部〉斗六市收垃圾 今起提早半小時

2017-03-02

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣執行破袋稽查後，資源垃圾與廚餘回收場激增五、六成，斗六市公所將從今天起調整垃圾收取時間，原則平均提早半小時，以便處理資源垃圾與廚餘，民眾可能要調整倒垃圾的時間。

垃圾分類成長 提前至2點半清運

斗六市清潔隊長楊騏駿表示，斗六市實施垃圾破袋稽查，家庭垃圾分類情況相當好，資源垃圾回收量從原本每月二百噸，成長至三百一十噸，廚餘量也從每月一百七十公噸成長到二百五十噸。

楊騏駿指出，由於廚餘量、資源垃圾增加，清潔隊員後製處理時間也增加，為避免影響清潔隊員工作時程，今天起垃圾車收取時間將從原來下午三點提前至下午二點半，各地點收取垃圾時間，已請里辦公室公告，民眾也可上斗六市公所官網查詢。

針對清潔隊更換垃圾收取時間，陳姓民眾表示，剛開始可能會不習慣，但只差半小時應該還好，但還是希望調整時間後，垃圾車能夠準時抵達，不要讓他們等太久。

環保局長林長造表示，為解除垃圾去化危機，環保局今年元旦開始全面實施破袋稽查，未落實垃圾分類開罰，期在半年內達到每天垃圾量減少一百公噸目標。

林長造說，垃圾破袋稽查實施後，垃圾量已從每日三百五十噸減至二百七十噸，距離目標僅剩廿噸，環保局將再增聘十名稽查人員，繼續向減量一百噸邁進。

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