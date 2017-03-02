〈中部〉「香湖」變野營公園 民團護諸羅樹蛙說不
建設處長：還在討論、3月底定案
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市香湖公園面積廣達廿六公頃，市府建設處擬打造為野營特色休閒公園，引起數個民間團體反彈，憂心露營、烤肉等活動，將衝擊台灣二級保育物種諸羅樹蛙、特有種史丹吉氏小雨蛙等生物族群的棲地，志工們連日奔走拜會市府相關局處首長，疾呼懸崖勒馬。建設處長戴淑玲受訪時強調，會將民團的看法納入評估考量，全案尚在討論中，預計三月底定案。
荒野保護協會嘉義分會會長許愫真、桃山人文館長林瑞霞等人，昨拜會嘉市環保局長張志誠，爭取喊停此案。林瑞霞說，市府當初定位香湖公園為「林業文化主題公園」，同時是生態保護棲地及教育園地，如今作法顯然自相矛盾。張志誠回應，香湖公園現無太多人為開發，對生態影響最小，他支持民團的看法，會從環保的角度將意見轉給建設處。
原編列8千萬受阻 將重新提案
戴淑玲出身民間企業，獲市長涂醒哲延攬出任建設處長後，提出「玩力覺醒」概念，營造「一公園一特色」，建設處原編列今年度預算八千萬元，計畫改造香湖、嘉義、文化等公園，但在去年底議會定期會審查時受阻，建設處打算在議會進行市府第一次追加減預算案審查時，重新提案闖關。
建設處公園管理科長陳嘉麗說，規劃在香湖公園內，鄰近台鐵鐵道的停車空間開闢野營區，預計投入約一千五百萬元，建置淋浴、廁所等場地設施，所需人力及管理將採委外經營方式。
許愫真表示，香湖公園為嘉市的都會公園之一，也是有「綠寶石」之稱的諸羅樹蛙的棲息地，隨著人為開發，棲地面臨危機，荒野嘉義分會去年起進行為期三年的香湖公園諸羅樹蛙觀察、調查及保育計畫，近一年來觀察到的族群數量推估上百隻，特有種史丹吉氏小雨蛙三、四十隻，園區若開放野營、烤肉等行為，將破壞環境生態，分會強烈反對，將舉辦教育體驗活動，來守護消失中的綠寶石。
看更多！請加入自由時報粉絲團
催生兩年，國立公共資訊圖書館公車站將有候車亭！南區建成路上國資圖前的公車站候車民眾多，因無候車亭，居民在站牌下擺放椅子，提供候車者坐，當地江川里長江洪美梅、議員鄭功進爭取兩年，市府決定先遷移站牌，二至…
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 1、2月房市急回春? 六都買賣至少多3成
- 掃到去年風災 秧苗每盤漲2元
- 司改會議內容口語化 上傳影音平台
- 做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
- 慢性憂鬱症 愛跟完美主義交朋友
- 六輕限煤戰 雲林縣府贏了
- 頂尖對決 賴鴻誠信心驟升
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 恭喜！川普國會演說收視率 超越奧斯卡頒獎典禮
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military personnel test positive for Category 1 drugs
- 尖點今年營收挑戰新高 亞電獲利俏
- 《TAIPEI TIMES 焦點》PAC-3 missiles deployed to east coast
- 花蓮霸王餐情侶 被直擊還大打出手
- 歐巴馬夫婦回憶錄 版權逾18億
- 國防戰略定調：防衛固守 重層嚇阻
- 假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴
- 雲林傳出亂丟禽屍 最重罰百萬
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 清桃辦春酒 新歡舊愛鬥陣
- 熱身賽初登板 殷仔單局9球收工
- 切入蘋果人臉辨識是誤會 浩鑫跌停
- 頎邦去年EPS3.07元 今年出貨旺
- 經典賽倒數 台韓仍「投」痛
- 綁架鄉代主席之子 2個月不准洗澡
- 安麗盃20年 今懷舊開戰
- 三強爭港特首 1194名選委決定
- 王柏傑被爆喬車把許瑋甯 不認京都4大罪狀
- 疑中國施壓 台灣射擊隊在印度遭「特別關切」
- 鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料
- 詹啟賢說明319案 陳鎮湘致意未致歉
- 新增3類食品 7/31起履歷全都露
- 去年投資率七年新低 今年微成長
- 證券行情表、證券表格
- 昇陽光電2月營收成長 達能衰退
- 《自由娛樂頻道贈獎》ASTRO尬畫技 車銀優巧手奪冠
- 中信銀信用卡 刷卡金額掉到第三
- 惡狼借住佛寺 淫3蹺家少女
- 他是誰? 王柏融登日網熱搜第2名
標題：〈中部〉「香湖」變野營公園 民團護諸羅樹蛙說不
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email