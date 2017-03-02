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〈中部〉「香湖」變野營公園 民團護諸羅樹蛙說不

2017-03-02

建設處長：還在討論、3月底定案

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市香湖公園面積廣達廿六公頃，市府建設處擬打造為野營特色休閒公園，引起數個民間團體反彈，憂心露營、烤肉等活動，將衝擊台灣二級保育物種諸羅樹蛙、特有種史丹吉氏小雨蛙等生物族群的棲地，志工們連日奔走拜會市府相關局處首長，疾呼懸崖勒馬。建設處長戴淑玲受訪時強調，會將民團的看法納入評估考量，全案尚在討論中，預計三月底定案。

荒野保護協會嘉義分會會長許愫真、桃山人文館長林瑞霞等人，昨拜會嘉市環保局長張志誠，爭取喊停此案。林瑞霞說，市府當初定位香湖公園為「林業文化主題公園」，同時是生態保護棲地及教育園地，如今作法顯然自相矛盾。張志誠回應，香湖公園現無太多人為開發，對生態影響最小，他支持民團的看法，會從環保的角度將意見轉給建設處。

原編列8千萬受阻 將重新提案

戴淑玲出身民間企業，獲市長涂醒哲延攬出任建設處長後，提出「玩力覺醒」概念，營造「一公園一特色」，建設處原編列今年度預算八千萬元，計畫改造香湖、嘉義、文化等公園，但在去年底議會定期會審查時受阻，建設處打算在議會進行市府第一次追加減預算案審查時，重新提案闖關。

建設處公園管理科長陳嘉麗說，規劃在香湖公園內，鄰近台鐵鐵道的停車空間開闢野營區，預計投入約一千五百萬元，建置淋浴、廁所等場地設施，所需人力及管理將採委外經營方式。

許愫真表示，香湖公園為嘉市的都會公園之一，也是有「綠寶石」之稱的諸羅樹蛙的棲息地，隨著人為開發，棲地面臨危機，荒野嘉義分會去年起進行為期三年的香湖公園諸羅樹蛙觀察、調查及保育計畫，近一年來觀察到的族群數量推估上百隻，特有種史丹吉氏小雨蛙三、四十隻，園區若開放野營、烤肉等行為，將破壞環境生態，分會強烈反對，將舉辦教育體驗活動，來守護消失中的綠寶石。

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  • 嘉義市香湖公園被觀察到的諸羅樹蛙數量至少百餘隻。（荒野提供）

    嘉義市香湖公園被觀察到的諸羅樹蛙數量至少百餘隻。（荒野提供）

  • 嘉義市香湖公園面積廣達26公頃。（記者丁偉杰攝）

    嘉義市香湖公園面積廣達26公頃。（記者丁偉杰攝）

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