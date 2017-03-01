| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉家禽場圍網補助核定 最多十萬

2017-03-01

〔記者王涵平／下營報導〕下營區一處土雞場昨日確診禽流感H5N2，動保處立即撲殺一萬六千多隻，並派遣消毒車針對禽場、周邊環境及公共場所等進行消毒。

三月八日前向區公所申請

另南市家禽場圍網補助經費核定，養禽農民三月八日前可向區公所提出申請，農業局表示，總補助經費為三千四百多萬元，預計將補助三百七十四場，每場最高補助設置總費用一半，最多補助十萬元，因名額有限，符合條件養禽農民有意願申請補助者，可速向區公所、農會及養禽產業團體洽詢。

下營土雞場 再撲殺1.6萬隻

南市動保處表示，二月廿五日接獲該養禽業者通報雞隻出現異常，十一週齡土雞出現食慾下降、顏面腫脹、腳脛潮紅，且有異常死亡情形，立即啟動防疫機制，管制該場動物進出並採樣送驗，昨日經農委會家畜衛生試驗所確診禽流感H5N2，立即進行全場撲殺一萬六千多隻。

動保處呼籲，近日日夜溫度變化劇烈，雞隻易受氣溫變化影響，對病毒感受性增加，養禽業者必須落實嚴格生物安全防護措施。而正值禽流感疫情期間，對於未配合圍網政策者將依動物傳染病防治條例及畜牧法等相關法令開罰三萬元以上、十五萬元以下罰鍰，請養禽業者提高自身禽場生物安全防治，以免受罰。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
山川琉璃吊橋 今起可雙向進入

開放一年多的山川琉璃吊橋，原僅開放單向進入，由瑪家端進入、三地門端出，順應地方要求，縣府決定今天起，除週一不營業外，每日開放雙向進入，但皆不…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：〈南部〉家禽場圍網補助核定 最多十萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.