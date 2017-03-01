〈南部〉家禽場圍網補助核定 最多十萬
2017-03-01
〔記者王涵平／下營報導〕下營區一處土雞場昨日確診禽流感H5N2，動保處立即撲殺一萬六千多隻，並派遣消毒車針對禽場、周邊環境及公共場所等進行消毒。
三月八日前向區公所申請
另南市家禽場圍網補助經費核定，養禽農民三月八日前可向區公所提出申請，農業局表示，總補助經費為三千四百多萬元，預計將補助三百七十四場，每場最高補助設置總費用一半，最多補助十萬元，因名額有限，符合條件養禽農民有意願申請補助者，可速向區公所、農會及養禽產業團體洽詢。
下營土雞場 再撲殺1.6萬隻
南市動保處表示，二月廿五日接獲該養禽業者通報雞隻出現異常，十一週齡土雞出現食慾下降、顏面腫脹、腳脛潮紅，且有異常死亡情形，立即啟動防疫機制，管制該場動物進出並採樣送驗，昨日經農委會家畜衛生試驗所確診禽流感H5N2，立即進行全場撲殺一萬六千多隻。
動保處呼籲，近日日夜溫度變化劇烈，雞隻易受氣溫變化影響，對病毒感受性增加，養禽業者必須落實嚴格生物安全防護措施。而正值禽流感疫情期間，對於未配合圍網政策者將依動物傳染病防治條例及畜牧法等相關法令開罰三萬元以上、十五萬元以下罰鍰，請養禽業者提高自身禽場生物安全防治，以免受罰。
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