〈南部〉洪秀柱、詹啟賢 228台南搶票
〔記者吳俊鋒、王俊忠／台南報導〕國民黨主席的競爭白熱化，二二八連續假期最後一天，現任主席洪秀柱與前副主席詹啟賢不約而同在台南展開拉票，兩人不但有同一地區有不同黨議員辦座談會分庭抗禮的場面，也有一前一後到同一場子的情況，較勁意味濃厚。
洪秀柱昨天在永康參加由林燕祝在永大路服務處舉辦的青年座談會，學子、支持者近兩百人參加，現場還來了神秘嘉賓，就是二○六強震時倒塌的維冠金龍大樓受災戶「思樂冰女孩」林素琴，九歲的林素琴當場擁抱，還說「柱柱姐加油」，獻上祝福，令洪秀柱相當感動。
而李坤煌在南灣街的服務處舉辦茶會，由詹啟賢發表參選黨主席的理念。詹啟賢強調，國民黨已到了真正需要改變的時候，自己絕對能帶領大家衝出谷底。他也宣佈當選主席後，大台南將會有不分區立委，以落實基層服務。
詹啟賢：二二八是歷史悲劇 要查明真相
而二人昨天也一前一後到了眷村票兵家必爭的北區大道新城，洪、詹兩人先後只差幾分鐘到場，避掉「強碰」尷尬狀況，黨籍地方議員、里長等意見領袖先後拉起兩人的手高呼當選，形成來者通通支持的有趣場景。
詹啟賢在市議員盧崑福服務處受訪指出，十三年前的三一九槍擊案，因他最近參選黨主席又被搬出來討論，就他個人醫學專業、臨床判斷，當時扁、呂兩人到院時身上確有傷口，且可能是槍擊造成的，今天在黨中常會上，他會對此案就個人與奇美醫院部分做專案報告，接受全體中常委詢問，這份報告會做成黨的歷史紀錄，存放在黨中央。
曾任二二八基金會董事長的詹啟賢認為，二二八事件是台灣的歷史悲劇，撕裂族群與對立，當時政府要負很大責任，此悲劇不能重演，也需要查明真相，讓大家坦然面對、向前看，促成社會和諧，不再成為台灣政治對立的議題。
洪秀柱：執政黨無意查真相 是在製造對立
洪秀柱則批執政黨根本無意查明二二八真相，是利用二二八要消滅國民黨，製造分化、對立，令人可恥；她請大家不要忘了國民黨來台後對台灣政治穩定、經濟發展的貢獻，也請大家給國民黨機會與信心，讓國民黨再站起來，新當選的主席能完成世代交替任務。
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