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〈南部〉追思228 重返湯德章遊街路線

2017-03-01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市各界紀念二二八，除了舉辦追思會之外，並仿照一九八七年鄭南榕發起「平反二二八和平運動」台南遊行，以及二二八烈士湯德章律師被迫遊街示眾路線繞一周，象徵承繼先賢捍衛民主精神。

巧合的是，「阿扁聯誼會」另外發起「哀悼二二八大屠殺七十週年、台灣獨立建國、阿扁總統無罪」遊行，兩支隊伍不同主辦單位，各走各的遊行路線，都選下午二時廿八分出發，終點在湯德章紀念公園演講。前者從中西區南門路假日花市出發，後者則從安平區二二八紀念公園出發，下午三時三十分左右，就在「民權路」與西門路口不期而遇，隔街彼此揮手加油。

紀念會賴清德向受難者家屬獻花慰問

二二八紀念追思會，令人動容的樂音中，大家默悼一分鐘。市長賴清德向受難者家屬獻花慰問，並率領受難者、受難者家屬及與會人員在二二八紀念碑獻花；隨後他與議長賴美惠及各界代表植樹，象徵族群融合及台灣人堅忍不拔精神，會場敲響和平鐘，祈求台灣、全世界永遠和諧平安。

賴：期盼二二八真相早日水落石出

賴清德表示，二二八事件不是因為族群衝突或想要回歸祖國統一，而是當時的國民黨政府貪污腐敗、強力鎮壓才引起的反抗，歷史可以原諒但不能忘記，期盼二二八真相早日水落石出。

湯德章義子湯聰模 首次現身追思會

二二八受難英雄湯德章的義子湯聰模，四十年來第一次現身參加市府舉辦的追思會，賴清德致上敬意。日本本土第一位台灣人檢察官王育霖，在家中莫名被抓走，至今下落不明，他的兒子王克紹代表受難者家屬表達心聲，盼望政府早日公布二二八真相。

賴清德也表示，為了更落實轉型正義，他在二○一五年參加二二八追思會時，就宣示蔣介石銅像全面退出校園，當年三月執行完畢，從去年開始則陸續移除南區、左鎮區、七股區、佳里區、將軍區、永康區及玉井區等地公共空間的蔣介石銅像，目前全市公共空間的蔣介石銅像已全數移除。

一九八七年，正逢二二八大屠殺四十週年，由鄭南榕、林宗正、陳永興、黃昭凱與李勝雄等人發起公義和平運動，打算在台灣各地遊行演講，要求查明二二八大屠殺真相，平反冤屈同時促進族群和解。由於當時台南教會公報出刊討論二二八事件，遭當局打壓，引起鄭南榕關注，他就選擇從台南出發。

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  • 南市各界紀念二二八事件在二二八紀念公園舉行，受難家屬代表及民眾獻花。（記者洪瑞琴攝）

    南市各界紀念二二八事件在二二八紀念公園舉行，受難家屬代表及民眾獻花。（記者洪瑞琴攝）

  • 平反二二八和平運動重返遊行當年路線，象徵民主自由傳承精神。（記者洪瑞琴翻攝）

    平反二二八和平運動重返遊行當年路線，象徵民主自由傳承精神。（記者洪瑞琴翻攝）

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