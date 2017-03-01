〈南部〉360度監視器 交管即時機動

2017-03-01

〔記者王涵平／白河報導〕國際蘭展每逢假日常見壅塞，白河警方今年在周邊道路架設三百六十度監視器，更利用m-police將現況隨時回傳，會場指揮所設置大型螢幕監控路況，讓交管更加彈性機動，籲請遊客配合。

白河警分局表示，設在蘭展內的前進指揮所，今年增設大型屏風螢幕，接收兩座三百六十度監視器、各道路路口監視器與員警手持m-police傳回的路況，北至八掌溪、西到國一新營、東到國三白河、南到國三柳營，各個方向進入蘭展的路況都在掌控之中。

白河警分局表示，進場道路包括一七二線進入：一般民眾車輛由本協路進入，至蘭科三路由園區工作人員引導分流停放停車場。貴賓、身障車輛：至本協路進入，至蘭科三路左轉停放停車場。大型車由蘭科大道進入至蘭科二路迴轉下車後，遊覽車直行至蘭科一路左轉停放於蝴蝶蘭路，大臺南（黃線）公車則依園區規劃動線行駛。

一七二甲線（開放時間每日上午八時至下午二時）：一般民眾車輛至本協路進入至蘭科十四路右轉，接蘭科大道直行至蘭科十二路由園區工作人員引導分流左轉，直行接嘉德麗雅蘭路至蘭科七路停車場。貴賓、身障車輛至本協路進入至蘭科十四路右轉，接蘭科大道直行至蘭科十二路由園區工作人員引導直行至停車場。下午二時以後本協路全線封閉改為離場動線，一七二甲線車輛請由一七二線進入。