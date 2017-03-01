〈南部〉台灣造型 蘭展入口意象首曝光
〔記者王涵平／後壁報導〕二○一七台灣國際蘭展三月四日揭幕，市長賴清德勘查展場布置，讚許令人驚豔，而台灣造型入口意象也提早曝光。
賴清德感謝成大規劃：令人驚艷
賴清德利用二二八連續假期前往台灣國際蘭展會場視察，前副市長顏純左與農業局長許漢卿等相關單位也陪同。賴清德說，看到主辦單位成大團隊精心規劃的成果，令人驚艷，相信一定能帶給全國民眾耳目一新的蘭花盛宴，也感謝成大不惜重資，在既有基礎上求新求變，讓蘭展注入新的生命力。
他強調，為了辦好這場國際盛事，市府除引進民間資源，也協助整治周遭的基礎建設，包括道路、停車場、交通動線等，希望藉由蘭展，一起將台南推上世界的舞台。
民眾可透過VR體驗蘭花世界
賴清德也透過VR體驗蘭花的世界，他說，今年蘭展從三月四日至三月十三日，除了創新導入虛擬實境技術，民眾可以透過VR體驗蘭花的世界，還有爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館四大展館，自行開車或是搭乘大眾運輸工具，在高鐵嘉義站及台鐵新營、後壁站，都有幹線公車與接駁專車前往蘭展，邀請大家親身體驗世界級蘭花盛會，一定會不虛此行。
夢幻蘭花APP 可用手機育種
成大研發基金會表示，台灣國際蘭展首發推出「VR夢幻蘭花Dream Orchids」創意育種體驗APP，搭配套票出售的Cardboard VR套件，應用虛擬實境（VR）技術，可以用手機創造出獨特的夢幻蘭花品種。民眾可下載嘗試會創造出什麼樣的新品種蘭花。
「夢幻蘭花」APP提供五種已存在於地球的正確蘭花，讓民眾透過虛擬實境，選擇不同品種來源的「萼瓣、花瓣、唇瓣、蕊柱」進行組合，自己育種出未來可能育種成功的夢幻蘭花。
民眾透過上網或就近到超商購買套票，三月一日起上網下載APP，到蘭展現場領取Cardboard VR套件，手機即可翻轉為VR HMD。
看更多！請加入自由時報粉絲團
開放一年多的山川琉璃吊橋，原僅開放單向進入，由瑪家端進入、三地門端出，順應地方要求，縣府決定今天起，除週一不營業外，每日開放雙向進入，但皆不…
- 名車拒撿警飛車追逐 路邊撞毀抄出刀械K盤
- 三重驚傳砍人案 男子頭部雙手濺血
- 提勒森會楊潔篪 討論美中互惠經濟關係
- 〈美味教室〉做蛋糕不失敗 看過來
- 日天皇首訪越南 將慰問二戰老兵遺眷
- 吳米森《再見原鄉》 梳理台日情結
- 信封門兇手 就是做這事才釀禍
- 228受難者：70年來 一個字也不敢說
- 巨人4日戰火腿 岱桑無緣會老友
- 台灣阿信遊泰 拍照跌泳池溺死
- 馬英九抵紐約 卸任元首第一位
- 黃岡／無為在歧路 － 致獵人
- 李東健無縫接軌趙允熙 遭疑劈腿
- 社論》且談蔣介石功過
- 電子轉診今上路 免重新排隊掛號
- 王柏融這一轟 傳承陳金鋒
- 福特新Fiesta ST鋼砲 日內瓦車展首演─全新大改款 0至100公里／時僅6.7秒 手排駕駛樂趣
- 《謠言終結站》用沐浴乳洗澡 不會增加致癌風險
- 買雞蛋闖鐵道 自強號撞死高職女
- 《中英對照讀新聞》Suppressing free press is ’how dictators get started’: Senator McCain （美國）參議員麥肯：壓制新聞自由是「獨裁者的起手式」
- 洩密、抗議不斷 川普控歐巴馬策動
- 軟銀老友見證 陽耀勳變好「野」人
- 民眾要拆蔣銅像 兩派爆衝突
- 歐股小漲 投資人靜待川普演說
- 高雄追思 重回壽山軍區歷史現場
- 中正紀念堂轉型草案 下會期送立院
- 二二八拚轉型正義 原民不缺席
- 陰囊痛、有如滿袋蚯蚓 精索靜脈曲張作怪
- 川普首場國會演說 試圖拉抬低迷支持度
- 丹寧有型有款 Right-on海外首店登台
- 張七郎孫 促撤慈湖駐軍
- 基督長老教會與天主教 為228辦和好禮拜
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- 鏗鏘集》那一年，死滅的春天
- 向受難者致敬 青年「走過」二二八
- 川普大戰媒體 布希不認同
- 自費繞月球 SpaceX明年底首發
- 黃復興影響力削弱？黨中央最新數據被如此解讀
- 孩子常分心 快訓練工作記憶
- 南韓閨密門案 三星少主涉行賄起訴
標題：〈南部〉台灣造型 蘭展入口意象首曝光
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email