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〈南部〉台灣造型 蘭展入口意象首曝光

2017-03-01

〔記者王涵平／後壁報導〕二○一七台灣國際蘭展三月四日揭幕，市長賴清德勘查展場布置，讚許令人驚豔，而台灣造型入口意象也提早曝光。

賴清德感謝成大規劃：令人驚艷

賴清德利用二二八連續假期前往台灣國際蘭展會場視察，前副市長顏純左與農業局長許漢卿等相關單位也陪同。賴清德說，看到主辦單位成大團隊精心規劃的成果，令人驚艷，相信一定能帶給全國民眾耳目一新的蘭花盛宴，也感謝成大不惜重資，在既有基礎上求新求變，讓蘭展注入新的生命力。

他強調，為了辦好這場國際盛事，市府除引進民間資源，也協助整治周遭的基礎建設，包括道路、停車場、交通動線等，希望藉由蘭展，一起將台南推上世界的舞台。

民眾可透過VR體驗蘭花世界

賴清德也透過VR體驗蘭花的世界，他說，今年蘭展從三月四日至三月十三日，除了創新導入虛擬實境技術，民眾可以透過VR體驗蘭花的世界，還有爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館四大展館，自行開車或是搭乘大眾運輸工具，在高鐵嘉義站及台鐵新營、後壁站，都有幹線公車與接駁專車前往蘭展，邀請大家親身體驗世界級蘭花盛會，一定會不虛此行。

夢幻蘭花APP 可用手機育種

成大研發基金會表示，台灣國際蘭展首發推出「VR夢幻蘭花Dream Orchids」創意育種體驗APP，搭配套票出售的Cardboard VR套件，應用虛擬實境（VR）技術，可以用手機創造出獨特的夢幻蘭花品種。民眾可下載嘗試會創造出什麼樣的新品種蘭花。

「夢幻蘭花」APP提供五種已存在於地球的正確蘭花，讓民眾透過虛擬實境，選擇不同品種來源的「萼瓣、花瓣、唇瓣、蕊柱」進行組合，自己育種出未來可能育種成功的夢幻蘭花。

民眾透過上網或就近到超商購買套票，三月一日起上網下載APP，到蘭展現場領取Cardboard VR套件，手機即可翻轉為VR HMD。

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  • 市長賴清德透過VR體驗蘭花的世界。（取自賴清德臉書）

    市長賴清德透過VR體驗蘭花的世界。（取自賴清德臉書）

  • 台灣國際蘭展三月四日揭幕，市長賴清德勘查展場布置，讚許令人驚豔，而台灣造型入口意象也提早曝光。（取自顏純左臉書）

    台灣國際蘭展三月四日揭幕，市長賴清德勘查展場布置，讚許令人驚豔，而台灣造型入口意象也提早曝光。（取自顏純左臉書）

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