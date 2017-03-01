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〈南部〉大樹區今至19日 分段停水10小時

2017-03-01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司坪頂給水廠今天上午八時三十分起，進行「高市大樹竹寮站至曹公圳汰換管線工程」，高市大樹區今起至十九日分段停水十小時，總計影響三百八十五戶用水，呼籲民眾儲水備用。

水公司表示，三月一至三日大樹區九曲里九大路九十六至九十八—二六號、二六○至二九六號、三五六至三七八號、三八○至四二○號、四六○至四八○號，每日上午八時三十分至下午六時三十分停水十小時，影響一百三十五戶用戶。

水公司指出，三月四至七日大樹區河濱二巷，每日上午八時三十分至下午六時三十分停水十小時，影響七十五戶用戶；三月八至十一日大樹區九曲里九大路五○六至五一二號、六八八至七○六—七至七二○號，每日上午八時三十分至下午六時三十分停水十小時，影響四十戶用戶。

水公司說，三月十二至十五日大樹區河濱一巷、六弄、九大路六八六巷，每日上午八時三十分至下午六時三十分停水十小時，影響一百三十戶用戶；三月十六至十九日大樹區竹寮里竹寮路七十八—二至一一四—一七號，每日上午八時三十分至下午六時三十分停水十小時，總計五戶停水。

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