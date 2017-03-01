〈南部〉「中山」加強監控 「中正」未遭潑漆

2017-03-01

中山大學蔣介石銅像曾兩度被潑漆，甚至被塗成《蝙蝠俠》電影中的小丑恐怖模樣，以及被蓋上黑色塑膠袋，今年卻「平安無事」，原來校方增派人力廿四小時監控，不讓有心人士在深夜下手。校方強調，已成立「銅像處理委員會」，將透過論壇、辯論會及公聽會等方式，廣納各界意見，預定今年四月五日說明處理原則。

（圖文：記者洪定宏）