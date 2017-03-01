〈南部〉台灣立起來、南榕廣場揭幕啟用

2017-03-01

「台灣立起來」公共藝術暨南榕廣場昨揭幕啟用，高雄市長陳菊受邀出席，她特別感謝宏昇營造於建築物公共空間設立全台第一個南榕廣場、與設置「台灣立起來」公共藝術，藉此紀念言論自由殉道者鄭南榕爭取人民言論自由的精神，盼後人緬懷民主先驅，勿忘歷史教訓。

南榕廣場位於高雄美術館園區某大樓戶外空間，「台灣立起來」公共藝術外觀設計以台灣縣市為主軸，由英挺強壯的大力士撐起台灣一片天，象徵台灣勇敢立起來、站出來。

（圖：高市府提供，文：記者王榮祥）