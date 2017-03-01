〈南部〉51棟建物磁磚易落 工務局籲小心

2017-03-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市五十一棟六層樓以上建物有磁磚剝落疑慮，尤其近期溫差大，熱脹冷縮，更提高老舊磁磚掉落機率。市府工務局表示，這波寒流至今未引發磁磚掉落，將持續列管監督，並提醒民眾儘量行走騎樓。 工務局先前調查全市七千棟六層樓以上建物外牆狀況，三六七棟外牆磁磚有掉落之虞，經函文大樓管理委員會改善，已有三一六件完成補強，五十一件持續列管，將督促儘速完成改善。

因面積大、補助流程 仍待改善中

工務局長趙建喬表示，外牆磁磚剝落主因包括材料品質、施工良劣及環境因素，後者如颱風、豪雨、地震、冷熱溫差過大等，都使磁磚更容易剝落。

工務局建管處說，五十一件外牆磁磚仍待改善建物，主要是面積較大、正辦理補助流程等因素延宕。

建管處指出，外牆磁磚全面換修，費用動輒數百萬元，十五樓以上更可能超過千萬元，政府補助有限，管委會或住戶需分攤部分，通常需透過區分所有權人會議討論、表決，程序較繁複，若部分住戶又有個別考量，時程會拖更久。

要求設網架、張貼「當心墜落物」

建管處體恤住戶不同處境，針對無法在短期內完成補強建物，會要求詢問專業技師評估，並設置外牆安全防護網架（見圖，記者王榮祥攝）等臨時性工程，以避免磁磚掉落造成危險，現場同時需張貼「當心墜落物」告示。

建管處表示，絕大多數建物都配合，僅少數消極因應，建管處已依建築法開罰六萬至卅萬元罰鍰，累計開出四張罰單，建管處提醒民眾儘量走在騎樓，若發現磁磚掉落，可隨時通報一九九九。