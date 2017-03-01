〈南部〉先宣導 渡輪現金票價延至3/21調漲
2017-03-01
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市輪船公司原定三月一日起調漲渡輪各類現金票價，鑑於部分民眾反映公告期過短，公司經內部討論後，決定漲價日前廿天調整為「宣導期」、票價不變，三月廿一日起才正式調漲。
民眾盼公告1個月 原定今起實施喊卡
輪船公司二月十日公告（公文日），三月一日起將全面調漲渡輪各票種現金價，現場投現金的漲幅從兩成五到六成不等，漲最多的全票從廿五元一口氣調到四十元，持電子票證一律享有目前優惠（漲價前的票價再折扣）。
漲價消息引發外界關切，尤其渡輪兩年內兩度調漲，累積漲幅還超過一倍，讓不少常搭乘渡輪的民眾跳腳，民代也對漲價理由（鼓勵使用電子票證）存疑。
輪船公司總經理許啟明昨指出，漲價消息公告後，部分民眾反映二月中旬才公告、公告期太短，起碼應比照先前漲價模式，在漲價前一個月公告才合理；公司內部討論，決定三月一日漲價公告不變，但前廿天變通為「宣導期」，現金票價仍以未漲價的標準收取，三月廿一日才正式漲價。
輪船公司說明，全票現金目前廿五元、漲價後四十元，優待票現金目前十二元、漲價後十五元，學生票現金目前廿元、漲價後廿五元，機車現金廿五元、漲價後四十元，自行車維持十元不變。
使用電子票證則保有漲價前的優惠，亦即全票廿元、學生票十五元、優待票十二元，旗津卡維持原規定不收費。
高雄渡輪有鼓山往返旗津、前鎮往返中洲兩航線，平日每天約可運輸一萬人次，假日約一萬五至兩萬人次，連假時可達四萬人次以上，年運量約七百萬人次（一般乘客）。
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