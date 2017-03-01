〈南部〉山川琉璃吊橋 今起可雙向進入

2017-03-01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕開放一年多的山川琉璃吊橋，原僅開放單向進入，由瑪家端進入、三地門端出，順應地方要求，縣府決定今天起，除週一不營業外，每日開放雙向進入，但皆不得折返。

吊橋開放以來，僅開放瑪家鄉端進入，遊客自三地門端出來後，搭乘接駁車返回停車處，但附近部落居民認為維持單向進出，對兩端部落不盡公平，也無法吸引遊客留在部落消費。

縣府觀傳處長黃建嘉表示，經討論決定，吊橋自三月一日起，除週一配合原住民文化園區休園暫停開放入橋外，每日開放雙向進入，但都不得折返，也就是說，民眾可選擇瑪家進三地門出，或三地門進瑪家出。

從今天起瑪家端售票亭販售瑪家端往三地門端票券，三地門端售票亭販售三地門往瑪家票券，預約購票的網站，也會同步修正上線，供民眾選擇動線。