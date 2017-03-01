〈南部〉都蘭部落宣告 傳統領域包括私有地
2017-03-01
未來經濟開發 需部落同意
〔記者黃明堂／台東報導〕台東阿美族都蘭部落昨天早上在都蘭鼻自主宣告傳統領域範圍及傳統漁獵採集海域，除公有地，也納入引起爭議的私有土地外，宣稱未來若進行經濟開發，需取得部落同意。部落頭目姜清武率百餘位族人以祭祖靈，持鋤動土等儀式宣告傳統領域，並發布管理規則。雖然原民會推動的傳統領域排除私有地，但都蘭部落堅持私有地也應受到部落管制。
部落聲明指出，總統蔡英文去年八月前來都蘭部落聽取族人心聲，宣告都蘭部落為全國第一個原住民族自治區的試辦區域，但至今尚未有進一步明確的行動。
部落指出，原住民族委員會二月十四日公告「原住民族傳統領域劃設辦法」，仍將私有地排除在傳統領域劃設範圍內。對此，都蘭部落甚不以為然，認為在傳統領域範圍內不論公私有土地的大型經濟開發行為均需在資訊公開與坦誠佈公的情況下，部落應有充分的知情同意權，以避免在傳統領域內的開發行為對部落生活區域造成無可逆轉的傷害。
都蘭部落表示，早在二○○三年開始，就透過傳統年齡組織以及耆老進行傳統領域及漁獵採集海域的調查，二○○八年與專家進行第二次調查，迄今仍持續增補相關傳統地名，逐一落實並體現傳統領域。
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