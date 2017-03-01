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〈南部〉《萬丹農會選舉》在野派要求 釐清資格爭議再改選

2017-03-01

〔記者李立法／屏東報導〕萬丹鄉農會會員代表選舉取得席次優勢的當權派，二日將召開會員代表大會改選理監事，代表在野派參選理事的前農會理事長李麗卿及前鄉代王金義，因農會認定兩人失格未列入候選人名單，引發兩人抗議，要求縣府釐清資格爭議後再准予農會改選理監事，縣府將在請示農委會後作出決定，為全案增添變數。

萬丹農會總幹事張枝烈強調，李、王兩人參選資格經審查委員會初審及複審後，都認定失格，並報請縣府備查，農會完全依照農會法相關規定行事，卻被有心人士指為黑箱作業，意圖以政治力介入選舉，請縣府務必秉公處理。

王金義指出，農會以農地設施不符為由刷下他參選理事資格，他向縣府申訴後，縣府並未發現他的農地設施有問題，要求農會重新召集審查委員會審查，但農會仍認定他失格，未將他列入候選人名單，令他不服，已提告捍衛權益。

李麗卿表示，農會初審時以她刑案問題認定她失格，她備妥資料申覆後，農會複審時卻挑出其他問題，刷下她的參選資格，未就初審內容進行複審，刻意刁難，縣府身為農會主管機關，應制止這種排除異己的惡劣手段，待釐清爭議後，再准予農會召開會員代表大會進行改選事宜。

縣府農業處副處長鄭永裕表示，一日將針對該案相關爭議請示農委會，再視裁定內容，決定是否暫緩農會改選理監事。

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  • 萬丹鄉農會總幹事張枝烈強調理監事資格審查，完全遵照農會法規定辦理。（記者李立法攝）

    萬丹鄉農會總幹事張枝烈強調理監事資格審查，完全遵照農會法規定辦理。（記者李立法攝）

  • 李麗卿（右）及王金義（左）要求緩暫萬丹農會開會員代表大會改選理監事。（記者李立法攝）

    李麗卿（右）及王金義（左）要求緩暫萬丹農會開會員代表大會改選理監事。（記者李立法攝）

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