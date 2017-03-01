〈南部〉土地公生爆車潮 恆春半島台一線塞到深夜
2017-03-01
〔記者陳彥廷／屏東報導〕二二八連假昨收假，四天假期往返恆春半島的車潮太過集中，比春節時還多，二月二十七日台一線直到深夜十一點都還滿是北返車潮，警方罕見於枋山加祿路段調撥車道予北上使用，昨天收假車潮反而減少。
今年二二八連假適逢農曆二月初二土地公生日，全台最大的土地公廟就在車城鄉，屏東警方預期會有爆量車潮進入恆春半島，枋寮到楓港台一線途中的枋山土地公廟，也吸引不少香客進香。
「破紀錄的多！」縣警局交通隊長魏坤男指出，二二八當天下午每小時不到三千輛車經過，但前天二二七下午五到六點，竟有高達三千三百輛車北返的恐怖數量，比春節還多，警方針對必經之路枋山加祿路段進行調撥車道以紓緩車潮，到晚間十一點仍有二千餘車輛北返。
交通隊統計，四天連假第一天南下車輛就較去年連假首日增加六千五百輛，而且是連續三小時超過三千輛，車潮又多又集中，二二七北返車潮，也比去年收假前一天多逾六千輛，加上碰上土地公祝壽車潮，一度從加祿回堵至竹坑路段，車陣綿延數公里，塞到深夜才紓緩。
警方在台一線祭出號誌長綠、調撥車道、分流、替代道路、封閉中央分隔島缺口等管制疏導措施；未來待替代道路沿山公路拓寬後，應可加強分流車潮。
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