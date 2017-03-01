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〈南部〉10公里和平路 卑南擬命名「馬智禮步道」

2017-03-01

〔記者黃明堂／台東報導〕卑南鄉初鹿部落到延平鄉上里部落這段十公里步道，七十年前曾有卑南族頭目馬智禮護送外省籍台東縣長避難，而免生殺戮。卑南鄉長許文獻表示，將立碑將此道命名為「馬智禮步道」，引導世人追隨和平與智慧之道。

70年前 頭目護送官派縣長避難

前天有五百位民眾從初鹿出發，踏上這條位於中央山脈的古道，馬智禮的孫子馬來盛說，祖父馬智禮雖然是卑南族頭目，卻是來自中國福建，清朝時期，十歲的馬智禮從福建逃難，坐船到澎湖，再到高雄後又到台東上岸，落腳台東，被卑南族頭目收養，接受傳統卑南族教育，再接任頭目。

兩人互許和平承諾 並實現諾言

馬來盛說，國民政府來台後，第一任官派台東縣長謝真，在馬智禮保護下，從初鹿走山路十公里到延平鄉上里派出所避難，兩人互許和平承諾，謝真平安獲實現諾言。

馬來盛說，謝真後來回到福建，他的兒子及媳婦去年曾回到台東，帶來謝真回憶錄，內容提及二二八事件時，情治單位交給他一百廿人的應逮捕黑名單，但謝真並未照辦，回憶錄中更直指國民政府是「劫」收台灣，很不應該。

卑南鄉長許文獻說，鄉內有這麼一條具有意義的道路，沿途景觀及生態相當豐富，鄉公所打算立碑取名為「馬智禮步道」，讓民眾健行，賞景也追念歷史。

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  • 卑南鄉初鹿到延平鄉上里10公里產業道路，公所擬命名「馬智禮步道」。（記者黃明堂攝）

    卑南鄉初鹿到延平鄉上里10公里產業道路，公所擬命名「馬智禮步道」。（記者黃明堂攝）

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