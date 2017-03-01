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〈南部〉為台灣植下希望 屏東推228種樹

2017-03-01

縣長：一路種到三月十二日

〔記者羅欣貞／屏東報導〕二二八事件七十週年，屏東縣政府昨在屏東公園二二八紀念碑前舉辦「希望與和平」紀念音樂會；縣長潘孟安也宣布，今年起推動二二八植樹，每年將請各機關團體與民眾，一路種到三月十二日，為台灣植下希望。

音樂會上排灣族的金曲獎得主芮斯，以觸動人們靈魂深處的歌聲，撫慰受難者家屬的心靈，人權關懷作曲家鍾弘遠及霍拉兒童歌劇團，也以多首創作歌曲，唱出希望心聲，詩人李敏勇為二二八吟詩，呼籲「這一工，咱來種樹仔」。

潘孟安表示，各界應謙卑反省檢討過去所付出的重大代價，也需要更多包容和愛來面對這段傷痛，不管先來後到，不管來自哪裡，只要跟這塊土地共存共榮，願意在這塊土地上生根的，都是偉大的台灣人。

家屬許素花今年八十三歲，她表示，當年父親外出找友人，結果就被捉了，從此之後沒有回家；九十歲的王蔡梅說，擔任警察的先生王瑞琪當時入獄八個月，重獲自由後沒了工作，家中景況也不如前，但先生的堂兄王金星，當時在恆春南門被槍斃，成為家屬深沈的傷痛；六十三歲鄭有福說，父親被關約七年才放出來，「這樣的事情以後不要再發生，台灣一定要和平！」。

縣長潘孟安帶領受難者家屬代表圍繞著象徵和平的台灣土地，一同種下象徵希望的樹苗，象徵守護台灣，並願人民永享和平。

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  • 屏東縣政府昨在屏東公園二二八紀念碑前舉辦「希望與和平」紀念音樂會，家屬獻花致意。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府昨在屏東公園二二八紀念碑前舉辦「希望與和平」紀念音樂會，家屬獻花致意。（記者羅欣貞攝）

  • 屏東縣長潘孟安（右七）宣布，今年起推動二二八植樹，每年將請各機關團體與民眾，一路種到三月十二日，為台灣植下希望。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長潘孟安（右七）宣布，今年起推動二二八植樹，每年將請各機關團體與民眾，一路種到三月十二日，為台灣植下希望。（記者羅欣貞攝）

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