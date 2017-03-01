| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉新北228追思會 受難者：都過去了

2017-03-01

〔記者李雅雯／新北報導〕昨天是二二八事件七十週年，新北市政府在三重區二二八和平公園舉辦追思會，市長朱立倫代表獻花、致詞；現年九十五歲的二二八受難者曾仲影也現身會場，他說，現在偶爾仍會想到過去的事，「不過都已經過去了」。

朱立倫抵達會場時先向受難者、受難者家屬握手致意，接著為不幸罹難者默哀、獻花。

朱立倫在致詞時強調，二二八事件造成台灣社會傷害和先人不幸犧牲，這段歷史不能被忘記，並要從中記取教訓，讓每一個世代、族群都了解「民主」、「和平」、「相互尊重」的重要性；現在的台灣社會有許多新住民、新移工，每位為這塊土地犧牲奉獻的台灣人和新台灣人都應以謙卑、平等的態度，互相包容、尊重。

新北市二二八總會理事長洪顯詔提到，記取二二八事件教訓，讓下一代年輕人知道這段歷史，追求和平與和諧，不讓悲劇再發生，是紀念二二八事件的真正意義和目的。

廣告
  • 新北市三重區228和平紀念公園舉辦228事件70週年追思會。（記者李雅雯攝）

    新北市三重區228和平紀念公園舉辦228事件70週年追思會。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
世大運棒球場漏水 議員批別混了

世大運棒球賽將於天母棒球場開打，未料，民進黨市議員何志偉接獲投訴，棒球場室內竟有至少五處滴水，尤其近日連日下雨，不僅戶外下雨，球場三樓走廊、地下停車場室內也下小雨，民眾看不下去，難道市府就這樣迎接世大…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：〈台北都會〉新北228追思會 受難者：都過去了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.