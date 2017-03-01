〈台北都會〉新北228追思會 受難者：都過去了
2017-03-01
〔記者李雅雯／新北報導〕昨天是二二八事件七十週年，新北市政府在三重區二二八和平公園舉辦追思會，市長朱立倫代表獻花、致詞；現年九十五歲的二二八受難者曾仲影也現身會場，他說，現在偶爾仍會想到過去的事，「不過都已經過去了」。
朱立倫抵達會場時先向受難者、受難者家屬握手致意，接著為不幸罹難者默哀、獻花。
朱立倫在致詞時強調，二二八事件造成台灣社會傷害和先人不幸犧牲，這段歷史不能被忘記，並要從中記取教訓，讓每一個世代、族群都了解「民主」、「和平」、「相互尊重」的重要性；現在的台灣社會有許多新住民、新移工，每位為這塊土地犧牲奉獻的台灣人和新台灣人都應以謙卑、平等的態度，互相包容、尊重。
新北市二二八總會理事長洪顯詔提到，記取二二八事件教訓，讓下一代年輕人知道這段歷史，追求和平與和諧，不讓悲劇再發生，是紀念二二八事件的真正意義和目的。
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