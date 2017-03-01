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〈台北都會〉山佳車站廢木 做成袖珍版

2017-03-01

〔記者張安蕎／新北報導〕為慶祝百年古蹟「山佳車站」修復完工，文化局於山佳車站辦理「舊事煤好」特展，即日起展出至四月四日止，兩座迷你版的山佳車站，分別以木材及陶土製成，無論是站體、月台甚至是門窗都做得維妙維肖，讓人彷彿跌入舊時光。

藝術家李龍泉利用山佳車站修復時拆卸的廢木料，費時兩個多月的時間，經過多道裁切、染色、火烤等，磨製出帶有斑駁、老舊感的迷你山佳車站，不但有月台和月台椅，連車站前、後門及氣窗都能開，細緻度令人驚嘆。

李龍泉說，製作的迷你版山佳車站，是以日治時期的第二代站體為復刻主題，其中木格窗是最大特色，也最難製作，屋頂則利用三夾板一片片鋪排而成，務求擬真。

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  • 藝術家李龍泉利用山佳車站修復拆卸的廢木料，製作出迷你版山佳車站。（記者張安蕎攝）

    藝術家李龍泉利用山佳車站修復拆卸的廢木料，製作出迷你版山佳車站。（記者張安蕎攝）

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