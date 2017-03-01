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〈台北都會〉《小檔案》狹小巷道

2017-03-01

根據「新北市消防局狹小巷道消防救災動線管理要點」，狹小巷道指寬度4.1公尺以下巷道，若道路長度未達100公尺，且符合下列情形之一，包括路邊停放車輛影響通行、巷內具特殊場所、違章建築或固定式障礙物妨礙通行、經評估有列管必要者，納入火災搶救不易地區造冊列管，總計全市有689條。

轄區消防分隊針對列管狹小巷道，制定搶救計畫，每年定期辦理實兵演練，並邀集交通局、警察局、區公所、里長等相關單位，至少召開一次聯合會勘，改善救災動線。

（資料來源：新北市消防局，整理：記者賴筱桐）

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