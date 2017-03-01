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MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
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〈台北都會〉世大運棒球場漏水 議員批別混了

2017-03-01

〔記者郭安家／台北報導〕世大運棒球賽將於天母棒球場開打，未料，民進黨市議員何志偉接獲投訴，棒球場室內竟有至少五處滴水，尤其近日連日下雨，不僅戶外下雨，球場三樓走廊、地下停車場室內也下小雨，民眾看不下去，難道市府就這樣迎接世大運？何則抨擊，球場內滴水長出鐘乳石，要柯團隊不要再混了。

何志偉說，市府日前還風光到天母棒球場參加整修記者會，指要準備完善迎接世大運開幕，但一下雨，棒球場內就開始也跟著下雨，連工作人員都必須拿水桶去接漏水，請市長柯文哲不要跟新北市長朱立倫一樣只會剪綵，有選手抱怨世大運場地不佳，市長有看到嗎？

體育局：最快10天內完成修復

體育局表示，天母棒球場是預鑄式建築工法，過去先在工廠做好水泥板，再到現場組合，至於接縫則用防水條黏上，但隨時間久遠出現老化，導致有漏水情形，近日下雨經檢測發現有三處漏水，都集中在外野附近，等待天晴後儘速施工進行防水處理，預計最快在十天內將修復完成，不會影響世大運開幕。

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世大運棒球場漏水 議員批別混了

世大運棒球賽將於天母棒球場開打，未料，民進黨市議員何志偉接獲投訴，棒球場室內竟有至少五處滴水，尤其近日連日下雨，不僅戶外下雨，球場三樓走廊、地下停車場室內也下小雨，民眾看不下去，難道市府就這樣迎接世大…

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