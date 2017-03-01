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〈台北都會〉龍山寺後方蓋大樓 都發局：通過

2017-03-01

〔記者郭安家／台北報導〕北市府管制特定區域都更案樓高限制，台北市都市設計審議委員會過去也審過著名案例，如國定古蹟龍山寺後方的榮曜建設十五層樓都市更新案，由於開發案障蔽龍山寺天際線，引發不少爭議。

台北市都發局昨天坦言，該處非管制區，屬於商業區，建商使用既有容積即可興建住商混用高樓，建商後來願意將樓高降為十二層樓，並調整立面，最後此案日前已獲審議通過，但未來龍山寺頂端仍將出現突兀的建物。

龍山段一小段二二六地號等廿筆土地建案，距離龍山寺後殿約廿五公尺，建商在二○一三年申請都市設計審議，但未申請容積獎勵、容積移轉，未來從艋舺公園廣場望向龍山寺，屋簷後方將突出五到七層樓的西式建築，但後來建商願意修改立面設計；都發局說明，新立面設計則要融入景觀，成為龍山寺背景。

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