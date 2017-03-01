〈台北都會〉芝山岩景觀管制限樓高 居民組自救會抗議

2017-03-01

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲任內首度管制區域都市更新案樓高，都發局預計提出「芝山岩地區景觀管制計畫」草案，限制芝山岩周邊樓高卅、卅八公尺，影響周邊約兩千戶居民。但地方意見分歧 ，反對派居民近日組「芝山岩家園重建自救會」，指未來都更案頂多蓋六、七樓，無法獲得容積獎勵，草案違背憲法保障人民財產權，且都市計畫草案於法無據，自救會還發動地方連署，指市府若不撤案，不排除要打訴願、行政訴訟。

自救會：草案違憲 不排除提訴訟

前市長馬英九卸任前，文化局提研究計畫指芝山岩周邊樓高限制應為廿四公尺，郝市府台北市都市設計審議委員會再以此標準審議周邊建案，十四層樓太子華威建案即受關注，建商告行政法院，一審獲判勝訴，市府仍可上訴。

不過，社區團體「芝山岩好土聯盟」也於郝、柯時期不斷陳情推動景觀管制計畫草案；柯市府草案版本為，周邊十三公頃區域，第一管制區限高卅公尺、第二管制區卅八公尺；替代方案讓該區建蔽率從四十五％放寬為六十％，盼都更案用完該處二二五％法定容積率。

草案若通過 將無法申請容獎

自救會代表王先生說：「沒有人說要蓋壓迫感這麼大的廿、卅樓豪宅」，但草案讓住戶無法申請容獎。有居民則指，無容獎，即無法獲得餘屋回饋，分攤營建成本，住戶難改建，房屋恐淪為破舊的「悲情城市」。有住戶則說，耳聞第二管制區的忠誠路老舊公寓，過去以兩千五百萬元購得，最近價格被砍五百萬元。

居民自救會指出，都發局提的「芝山岩地區景觀管制計畫」草案不合法令，僅依據《都市計畫法》第廿七條規定，「配合興建重大設施」實施管制，是錯誤用法。

市府：未排入議程 會再溝通

台北市都發局表示，北市景觀樓高管制區包括總統府、中正紀念堂、國父紀念館、士林官邸、大灣北周邊，如今希望芝山岩周邊都更案不要太突兀、高聳，大幅影響景觀視覺；但此案還未排入都委會議程，市府還要與地方溝通。

身兼都委會主席的副市長林欽榮說，市府要保護芝山岩史前遺址，及周邊四、五千年人文地景，這是一塊寶地，「厲害的市政府」就要計算建蔽率如何放寬，並保全住戶權益不受損。由於建案建蔽率放寬，導致房屋矮胖，林指出，市府將放棄該處公有地的容積，公有地改闢口袋公園，補償社區；他強調，限高標準「還有一些討論空間」。