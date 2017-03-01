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〈北部〉小檔案 冬山火車站

2017-03-01

冬山火車站斥資二十八億元打造而成，設計靈感來自冬山的舊名「冬瓜山」，設置圓弧型線條棚架，看起來就像是巨大瓜棚，相當吸睛，從民國九十八年底啟用後，已經是冬山鄉的知名觀光地標，站在高架月台上，可以一覽田野綠意，吸引各地鐵道迷朝聖。

冬山火車站高架橋下還設有宜蘭縣的小農直販所「冬山道之驛粮心聚落」，以地產地銷的概念，提供小農販售自家耕種農產的平台。宜蘭縣府也在高架橋下設置磨石溜滑梯及人工草皮，吸引許多親子前往遊玩、野餐。（記者簡惠茹）

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