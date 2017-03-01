〈北部〉《追思228》走訪足跡 首站昔日花蓮憲兵隊

2017-03-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕在花蓮二二八受難者後代鄭英賢心中，有一幅不一樣的老房子地圖，昨天是二二八事件七十周年，鄭英賢受花蓮市O’rip生活旅人工作室邀請，帶著民眾漫走花蓮市區，分享昔日花蓮與二二八相關的地標，沿途講述歷史，他希望透過回顧過往，讓大家還原並瞭解歷史真相。

二二八受難遺族鄭英賢，目前是花蓮縣二二八關懷協會理事長，父親鄭據曾是明義國小訓導主任，二二八事件遭誣陷，被情治人員關了一個多月，造成心理極大創傷。

鄭英賢昨天下午帶著關心歷史的民眾走訪市區，探詢二二八當年遺留下的足跡，包括官衙、情治單位等機構，以及受難地、受難遺族舊宅等場景。第一站就從昔日的花蓮憲兵隊（今洄瀾人文館）出發，因為當時許多受難者就是被帶進憲兵隊訊問；此外也來到花蓮二二八受難者許聰敏老宅，屋內有天井、水池及巴洛克列柱，更是花蓮港廳早期的信用組合，是現在難得一見的街屋形式。

鄭英賢說，許聰敏是當時仕紳，因接濟二二八相關人士而走避海外，一九六○年初，證嚴法師未剃度比丘尼，剛到花蓮時還曾住過此處，後來老宅幾經轉手，但仍保留當年屋子格局原貌。

負責人黃啟瑞說，今年是第二次舉辦走訪二二八足跡活動，邀請花蓮受難遺族及團隊，在極短時間內查找、對照、審視花蓮相關史料、地圖及口述歷史，盼能透過帶領民眾走訪相關地點，了解二二八期間所發生的人物及事跡，還原歷史真相。