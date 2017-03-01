〈北部〉《追思228》追求正義 吳澤成：不能只做一半

2017-03-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府於二二八和平紀念日，舉辦「一○六年二二八追思」活動，以「一半」為主題，請來台語金曲歌王謝銘佑獻唱，舞蹈家游子青、簡瑞萍、簡華葆等人也以二二八受難家屬的故事為意象，跳出動人舞蹈，活動在代理縣長吳澤成向受難者家屬獻花後結束，期盼為失去另一半的家屬，找回全部的正義。

今年宜蘭縣二二八追思紀念會，立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及員山鄉長江永和等人出席，縣府邀請藝術家溫曉梅為活動設計裝置藝術，以「一半」為主題，強調追求正義不能打折，只做一半不叫改革，活動在謝銘佑的歌聲中展開，他唱著自己作詞作曲的歌曲「伴」，傳達出受難家屬對另一半的思念之情。

接著在吳澤成致詞後，舞蹈家游子青、簡瑞萍及簡華葆等人，陸續登場起舞，藝人吳彭奉，投入情感，朗誦「一半」、「阿爸的手錶」等詩，宜蘭縣竹林國小合唱團最後也獻唱「紅蜻蜓」及「永遠的故鄉」兩首歌曲，活動尾聲，吳澤成一一向與會的受難家屬獻花致哀，他致詞時表示，二二八對政治及社會的影響非常大，每一個犧牲者，都代表著每個美滿家庭的破碎。

宜縣6處設簡易紀念碑

吳澤成說，七十年來二二八事件始終是受難者家屬的劇痛與陰影，相信犧牲者生命雖然消失，但精神卻斐然不朽，因此縣政府去年依照前宜蘭縣二二八受難者家屬關懷協會理事長呂崧海的建議，在舊蘭陽大橋橋頭、蘇澳白米橋頭、蘇花公路眺望亭、國立陽明大學附設醫院、頭城慶元宮及宜蘭運動公園等地，設置簡易的紀念碑，表示對受難者的追思。

吳澤成表示，前人的犧牲是無奈，活著的人要記取歷史的教訓，過去的淚水充滿怨恨，今天則要以淚水開啟寬容與諒解的未來，今年是台灣推動轉型正義最重要的一年，過程中必然會遭遇到不少舊思維的質疑與對抗，但追求正義的決心，不容遲疑與妥協，追思活動以「一半」為主題，除了表達社會該還給受難家屬全部的正義， 也希望未來所有人能一同生活在百分百的和平中。