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〈北部〉光復糖廠蔣公銅像 村長：對觀光無害

2017-03-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕立法院通過臨時提案，要求各行政單位盡速拆除蔣介石銅像，位於花蓮觀光糖廠前高達五公尺的蔣介石銅像，是中區鄉鎮中最大的一座，存廢問題曾一度引起爭議，但大進村長林長盛認為，觀光糖廠是旅遊地區，對地方觀光應能帶來好處，利多於害。

行政院東部聯合服務中心副執行長李旭寧則說，花蓮民風保守，與各地進程也有所不同，對於拆除蔣公銅像目前「沒有壓力」，現在多為民間團體發起，政府感同身受，遲早有個「處置」。

花蓮目前蔣公塑像所剩不多，加上政治背景藍大於綠，雖有泛綠人士盼威權式的偶像崇拜應隨時代進步而走入歷史，但實際執行拆除銅像計畫，似乎比外縣市保守許多。

花蓮觀光糖廠前有座高達五公尺的蔣公銅像，為中區各鄉鎮中最大的一座，建於民國六十年，是糖廠員工及在地民眾的共同記憶。光復鄉大進村長林長盛表示，花蓮糖廠是觀光旅遊地區，留下蔣公銅像還能造成議題討論，對地方觀光發展應能帶來好處。

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  • 位於花蓮觀光糖廠前高達五公尺的蔣介石銅像，是中區鄉鎮中最大的一座，存廢問題曾一度引起爭議。 （記者王峻祺攝）

    位於花蓮觀光糖廠前高達五公尺的蔣介石銅像，是中區鄉鎮中最大的一座，存廢問題曾一度引起爭議。 （記者王峻祺攝）

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