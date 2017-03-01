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〈北部〉中山公園去銅像 宜市：非關政治

2017-03-01

蔣遷移至慈湖 孫則由中山國小接管

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市中山公園內的蔣介石與孫中山銅像，宜蘭市公所為了兼顧於公園內施做的中山公園新護城河綠廊帶工程的進行與景觀美感，已將蔣介石銅像遷移至桃園慈湖陵寢；孫中山銅像則將交由宜蘭市中山國小接管。市公所表示，遷移銅牌是為了工程與景觀，一方面也是為了讓銅像有更好的安排。

進行護城河河道 必須將兩銅像搬走

「中山公園新護城河綠廊帶工程」從去年十一月四日正式開工，預定工期兩百四十天，市公所爭取內政部營建署城鎮風貌型塑整體計畫，加上地方自籌款項，總經費共一千六百萬元，但公園內的蔣中正與孫中山銅像，剛好位在護城河河道，影響工程進行。

市長：銅像位圓環道路上 屢遭破壞

市長江聰淵表示，兩座銅像原本位於酒廠的圓環道路上，那時就常遭破壞，員警常要到現場保護，隨著道路拓寬，圓環道消失，銅像被遷移到了中山公園由市公所維管。

江聰淵指出，但即使移到了公園內，銅像仍常遭到噴漆破壞，為了兼顧近期中山公園新護城河綠廊帶工程進行與當地景觀，更並避免敏感的破壞事件再度發生，公所才會決定在二二八之前，以平和的移走，讓銅像有更好的安排，日前與桃園慈湖陵寢園方討論，將蔣介石銅像移入園區。

江聰淵說，至於國父銅像，則將在十二日國父逝世紀年日前夕，移交給中山國小，現階段暫時放置在公所內的倉庫保存，這些的安排，一方面對歷史遺物有所尊重，一方面也能避免社會對立，會遷移與政治色彩及二二八事件本身無關。

縣府：尊重各校處置 也會全力協助

至於縣內目前的蔣介石或孫中山銅像，則多數位於國中小校園內，縣府教育處表示，未來規劃將銅像移置桃園慈湖內，這是最妥善的處理方式，但因遷移需要運費，放入慈湖也需排隊登記，不可能馬上進行，校方如果需要遷移，縣府會全力協助，但仍會尊重各個學校的意願與處理模式。

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  • 宜蘭市公所已將中山公園內的蔣介石銅像遷移至桃園慈湖陵寢（見圖），孫中山銅像則將交由宜蘭市中山國小接管。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市公所已將中山公園內的蔣介石銅像遷移至桃園慈湖陵寢（見圖），孫中山銅像則將交由宜蘭市中山國小接管。（宜蘭市公所提供）

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