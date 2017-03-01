〈北部〉停車收費又淋雨 新豐富車站挨批

2017-03-01

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮新豐富車站停車場上月廿四日開始實施收費，收費前許多民眾抱怨沒車位可停放，收費後，馬上變的冷清沒人要停。連日雨天，台鐵接獲部分機車騎士抱怨，停車場沒遮雨棚，全身淋的溼答答就算，有遮雨棚的地方，竟不讓人停，甚至還被舉發，抨擊車站不近人情。豐富站站長江國聖說，民眾所指的是通廊而非遮雨棚，本來就不能停放車輛。

新豐富車站到高鐵苗栗站只有九十公尺，車站停車場實施收費前，不少民眾會利用該處空間停放，時常被人抱怨一位難求，為改善亂停、路霸現象，才委外營運收費。

但實施收費後，汽、機車停車場卻變的空蕩蕩，尤其是汽車停放處。台鐵指出，近來有民眾抱怨，停放機車處沒有遮雨棚，只能淋雨，還要收費，不解有棚子地方反而不給停車。

江國聖表示，大部分汽、機車停車場都不會有遮雨棚，除非是私人經營設置。民眾所指的遮雨棚其實是通廊，目的是給行人通行，並不是停車的遮雨棚。