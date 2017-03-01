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〈北部〉路肩開放時間短 頭份交流道塞車無解

2017-03-01

〔記者許展溢／苗栗報導〕中山高頭份交流道每逢上、下班尖峰時間，便交通大堵塞，遑論連續假期塞的民眾怨聲連連，其中南下出口匝道匯入一二四甲縣道車流量大，高公局每天限時開放僅四百公尺路肩通行，不少用路人認為路肩開放通行時間過短。高公局中區工程處苗栗工務段長甘秋晏說，因車道配置因素，無法再延長。

部分用路人直批，頭份交流道壅塞改善會勘舉辦多次，卻始終無解，還是只能繼續面臨交通「大打結」窘境。許多民眾為不想等紅燈，或塞在車陣中，一下交流道不惜搶黃燈通過，險象環生。

國道第二大隊交通組組長張弘杰說，壅塞原因主要是頭份交流道南下出口支道太多，號誌太多種。

甘秋晏說，已有用路人投訴高公局超過廿次，認為每天下午五點到晚上八點都已開放路肩，但早上七點到十點上班時段為何不開放。

流量未達標 上班時段不開放

甘秋晏指出，不是不開放，是評估多次，出口主線流量未達百分之廿五，假設開放，支線會亂，部分駕駛恐不守規矩亂鑽，衝擊用路人安全，事故相對會增加。

甘秋晏說，會勘辦理多次，回堵、壅塞仍改善不了，主因仍是一二四甲縣道路容量不足，只有兩線道，切換車道也不易，加上路口號誌紓解效率不是很夠。道路容量不足要拓寬及號誌問題，是需要各相關單位一起協助才能徹底解決。

甘秋晏強調，路肩本來就是開放給救護、消防等車輛緊急通行，籲用路人還是要遵守開放路肩時段，不能任意切換回主車道，以免發生危險，或違法遭檢舉開罰，得不償失。

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  • 國道一號頭份交流道南下出口匝道匯入124甲縣道車流量大，時常造成大塞車。（記者許展溢攝）

    國道一號頭份交流道南下出口匝道匯入124甲縣道車流量大，時常造成大塞車。（記者許展溢攝）

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