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〈北部〉香山、南寮電桿地下化 風災停電有解

2017-03-01

工程總長六點五公里

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市香山與南寮地區每逢颱風，電線杆和電纜易被強風吹倒損壞，造成家戶停電情形嚴重，經市長林智堅積極爭取，台電預計於香山和南寮地區進行電線電纜地下化，初步預計投入逾九千萬元，工程路段總長度六點五公里，今年將針對延平路二段南寮地區、中華路五段及東南街部分巷道施作，明後年度將進行延平路一段作業。

林智堅表示，香山與南寮地區因處沿海迎風面，加上新竹著名「九降風」，每逢颱風期間，電杆、電纜易被吹倒損壞，如去年梅姬颱風就造成香山區與南寮區不少電杆被吹倒，分別約有兩萬戶停電。

台電將投入逾九千萬

為避免強風吹倒電桿，影響民生與工商業用電，市府向經濟部積極爭取將新竹市納入優先電線電纜地下化城市，經濟部防災型電桿地下化計畫規劃期程為今年到後年度，台電公司目前初步預計投入逾九千萬元。

產發處表示，今年度防災型電桿地下化優先路段為南寮區延平路二段、中華路五段及東南街部分巷道，明年度為延平路一段虎林街到浸水北街段，後年度則是延平路一段牛埔北路到經國路段。

產發處說，市府現已完成政策規劃階段，後續執行階段將配合中央政府政策，並依據竹市路平專案、挖掘道路埋設管線管理自治條例等相關規定，配合後續推動事宜，提升電桿地下化工程執行效率。

「要給市民安全、安心的生活。」林智堅表示，希望透過電線電纜地下化，提供市民穩定的電力，即使遇到颱風也能安心生活。他強調，市府未來將與台電合作推動電線電纜地下化，確保穩定的民生與工商業用電。

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  • 新竹市長林智堅爭取電線電纜地下化，今後香山、南寮地區風災停電有解。 （記者蔡彰盛翻攝）

    新竹市長林智堅爭取電線電纜地下化，今後香山、南寮地區風災停電有解。 （記者蔡彰盛翻攝）

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