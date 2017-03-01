〈北部〉水源不足 小烏來瀑布縮水

2017-03-01

〔記者李容萍／復興報導〕復興區小烏來風景特定區位於大漢溪、宇內溪和義興溪所貫穿的山林之間，有廣大樹林和清淨的小溪河床，溪水流經堅硬的砂岩和頁岩，形成水流壯觀的小烏來瀑布與龍鳳瀑布，但近日到訪遊客發現，適逢枯水期水源不足，瀑布也跟著「縮水」，比以往失色不少。

豐水期站在觀瀑亭上，一眼就可眺望從山間傾瀉的小烏來瀑布，因中段的落差極大，水聲相當澎湃，但復興山區從去年十二月以來降雨偏低，使得瀑布水量變小，遠觀彷彿像是條小水溝。

市府風景區管理處處長葉宗賦表示，小烏來風景區除了小烏來瀑布，還有天空步道、天空繩橋、義興吊橋、水岸綠廊步道等，這些景點很有看頭，此外，還有森呼吸步道、元氣步道、水岸綠廊步道、水圳古道等四條步道，遊客穿梭在翠綠林蔭間，可盡享大自然的芬多精洗禮，二二八連假期間入園民眾就超過六千人次。